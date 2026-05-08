Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

Προβλέπεται ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ζελένσκι επιβεβαιώνει την τριήμερη εκεχειρία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία    

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία (στις 9, 10 και 11 Μαΐου), στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια.

Σε μηνύματα που κοινοποίησε μέσω X και Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα θα εξαπέλυε «μαζική πυραυλική επίθεση» στο κέντρο του Κιέβου.

Στο διάταγμα που υπέγραψε απόψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή «να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας (Ρωσική Ομοσπονδία) την 9η Μαΐου 2026», επισημαίνοντας ότι η Κόκκινη Πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των ουκρανών αιχμαλώτων οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», εξήγησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Eπιβεβαίωση κι από Ρωσία        

Και η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε από την πλευρά της την επίτευξη συμφωνίας για τριήμερη εκεχειρία (9-11 Μαΐου) και ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιβεβαιώνω ότι η ρωσική πλευρά αποδέχεται την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εκεχειρία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.
 

