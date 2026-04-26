Τσέρνομπιλ:40 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα που άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Η 26η Απριλίου 1986 είναι μία από αυτές. Ήταν η ημέρα που το όνομα Τσερνόμπιλ έπαψε να είναι απλώς ένας τόπος στη σοβιετική Ουκρανία και έγινε συνώνυμο της καταστροφής, της κρατικής συγκάλυψης, του πυρηνικού φόβου και της ανθρώπινης ευαλωτότητας απέναντι στην τεχνολογία.

Λίγο μετά τη 01:23 τα ξημερώματα, ο αντιδραστήρας 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ εξερράγη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας που εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Μια αλληλουχία λανθασμένων χειρισμών, τεχνικών αδυναμιών και συστημικής αλαζονείας οδήγησε στη μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης.

Η έκρηξη τίναξε στον αέρα το προστατευτικό κάλυμμα του αντιδραστήρα και απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα. Η φωτιά που ακολούθησε έκαιγε επί ημέρες, ενώ ένα αόρατο νέφος ραδιενέργειας άρχισε να ταξιδεύει πάνω από την Ευρώπη, παρασύρεται από τους ανέμους και μετατρέποντας το ατύχημα σε διεθνή κρίση.

