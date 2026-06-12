Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει «καμία σχέση με την πραγματικότητα» με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί και ΓΡΗΓΟΡΑ», σε μια οργισμένη ανάρτησή του.

Οι όροι (συμφωνίας) που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News μμε δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους με τους οποίους συμφωνήσαμε γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης μιας συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν εξαπέλυσε μια «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» επίθεση με drones σε ινδικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ χθες το βράδυ, επίθεση που, όπως είπε, «απωθήθηκε πλήρως».

Νωρίτερα σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Επιμένει δυτική πηγή στο Reuters για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν που μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή

Επίσης, μια δυτική πηγή είπε στο Reuters πως ένα μνημόνιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή.

Οι όροι της συμφωνίας, όπως περιγράφηκαν σήμερα από Ιρανούς αξιωματούχους, φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη πολλά από αυτά που έχει ζητήσει μέχρι στιγμής, με τον Τραμπ να φαίνεται να κερδίζει ελάχιστα από αυτά που έχει επιδιώξει, εκτός από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε επίσης σήμερα στο Reuters ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει άρση κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαίου, ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με την πηγή.

Η Ουάσιγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει τέτοιο.

Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις.

Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα.



