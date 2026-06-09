Τραμπ: «Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Απάτσι. Πρέπει να απαντήσουμε»

Σε νέα φάση έντασης οδηγούνται οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε με στρατιωτική απάντηση έπειτα από επίθεση που αποδίδεται στην Τεχεράνη κατά αμερικανικού Απάτσι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, ενημερώθηκε από την ηγεσία των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Όπως υποστήριξε, ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο τύπου Απάτσι, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή περιπολίας στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ.

Εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».