Το Ισραήλ σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ίδια πηγή είπε παράλληλα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters πως ο Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν ανακοίνωσε «παύση» των επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν έδωσε μία σφοδρή απάντηση στο Ισραήλ μετά τον βομβαρδισμό των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, αναφέρεται στην ιρανική ανακοίνωση. «Κατά συνέπεια, ανακοινώνεται ο τερματισμός της επιχείρησης».

Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 4%.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει μέσω του Truth Social «άμεση παύση του πυρός».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω του Truth Social ότι «τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν» επιδιώκουν «μία άμεση κατάπαυση του πυρός» και ότι οι «τελικές» διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» «προοδεύουν».

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν μια άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την "Ειρήνη" προχωρούν, εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια "Τελική Συμφωνία". Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα»,

Το Ιράν παραμένει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ κάλεσε «το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως το πυρ», μετά την επανάληψη των απευθείας μεταξύ τους εχθροπραξιών για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας εδώ και δύο μήνες.

«Ισραήλ και Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως το πυρ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ που δεν κρύβει τις διαφωνίες του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναζητά επειγόντως λύση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με έναν πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, παρατείνεται, κατά κατάπληξη του ιδίου, σε διάρκεια και παραμένει όλο και περισσότερο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μάλιστα πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Τραμπ: «Εγώ αποφασίζω..!»

Ο Τραμπ είχε τις τελευταίες ημέρες καλέσει το Ισραήλ να μην απαντήσει σε ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios. «Εγώ αποφασίζω (...) όχι αυτός», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες στους Financial Times αναφερόμενος στον Νετανιάχου, με τον οποίο είχε πρόσφατα έντονη τηλεφωνική συνομιλία, δυσαρεστημένος από την συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «περί τους 30 βαλλιστικούς πυραύλους» κατά του Ισραήλ από χθες το βράδυ. Και οι Χούθι εκτόξευσαν άλλους δύο. Ο ένας έπεσε πριν φθάσει στο Ισραήλ, πρόσθεσε ο μη κατονομαζόμενος στρατιωτικός κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι έπληξε και κατέστρεψε αμυντικά συστήματα στο Ιράν και πετροχημικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στο λιμάνι Μαχσάρ του νοτιοδυτικού Ιράν.

«Στο σύμπλεγμα αυτό παράγονται χημικά που χρησιμοποιούνται σε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται κατά του κράτους του Ισραήλ», είπε.