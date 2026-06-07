Eκατό ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν στη Μέση Ανατολή - Το «ρευστό» σκηνικό στην περιοχή / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αμυντικά συστήματα επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή και σειρήνες συναγερμού έχουν ηχήσει σε εκτεταμένες περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

🚨 Video of Iranian missiles fired at Israel pic.twitter.com/NlIcBXVgM4 — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 7, 2026

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν εκδηλώνεται ως αντίποινα για τους τελευταίους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βυρητό του Λιβάνου που καταγράφηκαν σήμερα στα νότια προάστια.

Κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους της Τεχεράνης για να πανηγυρίσει για τις νέες ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

WATCH: Iranians celebrate missile strikes targeting Israel. pic.twitter.com/CzQKenllnN — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Το Ισραήλ θα προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ιράν, δήλωσε ισραηλινή πηγή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτίσει όλους τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι έχουν εντοπίσει και νέα πυρά.

«Η Πολεμική Αεροπορία έχει μέχρι τώρα αναχαιτίσει το σύνολο των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Οι ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν νέα πυρά προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τις απειλές», προστίθεται στο ανακοινωθέν.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε εξάλλου στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ θα προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ιράν.

Kλειστά τα σχολεία αύριο, Δευτέρα, σε όλο το Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα, κλειστά σε όλη τη χώρα μετά τα ιρανικά πυρά.

«Έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης (...) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου (κλάδος των ενόπλων δυνάμεων).

Τραμπ: Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει, ο καθένας έκανε το «κομμάτι» του

«Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Αν ο Μπίμπι (ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου) τους χτυπήσει ξανά, αυτό απλώς θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 47 χρόνια ή τα τελευταία 3.000 χρόνια.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δε θέλω να τιναχτεί στον αέρα λόγω όσων συμβαίνουν τώρα. Θα καλέσω τον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην προχωρήσει σε αντίποινα. Ο καθένας έκανε το “κομμάτι” του. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το δικό του πλήγμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.



