Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, πριν από δύο μέρες/ βίντεο ΕΡΤ 3/6/26

Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ανέφεραν ότι οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του.

Several ballistic missile interceptions seen in the last few minutes over Bahrain. pic.twitter.com/wWYmJRyMYD — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με τις αρχές σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν να θέτουν σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, ανέφερε μέσω X ότι «Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του». Η ίδια ανακοίνωση πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και διέψευσε ότι υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο του Κουβέιτ KUNA, η αεράμυνα της χώρας τέθηκε σε πλήρη συναγερμό μετά από αναφορές για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Γενικό Επιτελείο, όπως μετέδωσε το KUNA, έκανε λόγο για ισχυρές εκρήξεις που αποδίδονται σε αναχαιτίσεις εχθρικών στόχων από τα συστήματα αεράμυνας.

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 6, 2026

Σειρήνες και εκρήξεις στο Μπαχρέιν

Ανταποκριτές του AFP ανέφεραν ότι ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αντίστοιχες εκρήξεις ακούστηκαν και στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Καπνός υψώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από επίθεση με drone, τον Mάρτιο του 2025 / AP Photo

Στο Μπαχρέιν καταγράφηκαν επίσης περιστατικά έντασης με ενεργοποίηση αμυντικών συστημάτων μετά από απειλές που σχετίζονται με επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το κλίμα ασφαλείας παραμένει τεταμένο, καθώς τόσο το Κουβέιτ όσο και το Μπαχρέιν φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η θέση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους». Όπως ανέφεραν, η επίθεση έγινε στο πλαίσιο αντιποίνων για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Οι ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, παρουσιάζουν την επιχείρηση ως απάντηση σε προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα. Η CENTCOM, από την πλευρά της, υποστήριξε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κινούνταν προς το στενό του Ορμούζ, ενώ ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ.

Η αμερικανική πλευρά ανέφερε ακόμη ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν εντείνει τις ανησυχίες για νέα επεισόδια στην περιοχή του Κόλπου, καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζεται με εκατέρωθεν ανακοινώσεις και στρατιωτικές κινήσεις.