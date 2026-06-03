Σφοδρή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εξαπέλυσε το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να «απαντούν» με πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου» ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

🚨🇰🇼 BREAKING: Wild footage from Kuwait shows the roads in absolute chaos during the ongoing Iranian missile attacks, with interceptors streaking up in the background.pic.twitter.com/0HDZxYSELt https://t.co/vvF1IaqHFg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

MAJOR BREAKING: Iran is currently attacking US Interests in Iraq, Bahrain, and Kuwait.



They are making us look like fools right now.



Trump is such a joke. pic.twitter.com/QPkrLGYnyc — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 2, 2026

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

Breaking: EXPLOSION IN BAHRAIN pic.twitter.com/h5WGMGyR2K — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 2, 2026

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας— ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση.

Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

