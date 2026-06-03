Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ έπληξαν τη νήσο Κεσμ

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.06.26 , 10:22 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία
03.06.26 , 10:22 «Ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί να έχει υπογράψει με τον ΑΝΤ1»
03.06.26 , 10:04 Τσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού
03.06.26 , 10:00 Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»
03.06.26 , 10:00 Zeekr Test Drive: Σε ποια σημεία μπορείτε να οδηγήσετε τα μοντέλα της
03.06.26 , 10:00 Το Full Circle επιστρέφει: &ME και Rampa, Πάρκο Στρατού στις 27 Ιουνίου
03.06.26 , 09:44 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
03.06.26 , 09:39 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις
03.06.26 , 09:34 Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Έχουμε περάσει 2 φορές κρίση στο γάμο μας»
03.06.26 , 09:15 VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια
03.06.26 , 09:07 Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη σε lux ξενοδοχείο
03.06.26 , 09:03 Ευαγγελία Σαμιωτάκη: Ο γάμος στα 18 με τον Σπύρο Καλογήρου και ο γιος
03.06.26 , 08:56 Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ έπληξαν τη νήσο Κεσμ
03.06.26 , 08:54 Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη!
03.06.26 , 08:42 Νέο εμβόλιο «εξαφανίζει» καρκινικούς όγκους σε νέα κλινική δοκιμή
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές
Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: Υπεβλήθη σε επέμβαση
MasterChef: Σαμ ή Πέτρος; Ποιος αποχώρησε λίγο πριν τη «Μητέρα των Μαχών»;
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη σε lux ξενοδοχείο
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Δανάη Μπάρκα: Πρόβα νυφικού λίγο πριν τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση
Καιρός: Ζέστη με 34άρια σήμερα – Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Εγκαίνια Δημοτικού Πάρκου «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στην Κηφισιά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Altaf Qadri)
Βίντεο Σκάι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν επιτέθηκε με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, συμμάχους των ΗΠΑ.
  • Οι ΗΠΑ απάντησαν με πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου.
  • Δύο πύραυλοι κατά του Κουβέιτ αστόχησαν, ενώ τρεις κατά του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν.
  • Ο στρατός του Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν για τις επιθέσεις, που συνεχίζονται για δεύτερη νύχτα.
  • Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται σε κρίση.

Σφοδρή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εξαπέλυσε το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να «απαντούν» με πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου» ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

 

 

 

 

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

 

 

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας— ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση.

Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΚΟΥΒΕΙΤ
 |
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top