Ιταλία: Κοσμηματοπώλης σκότωσε δύο ληστές που εισέβαλαν στο μαγαζί του

Συγκλονίζει το βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας - Ζητά να του δοθεί χάρη

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Στις φυλακές του Μιλάνου παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζιέρο, μετά την τελεσίδικη καταδίκη του σε 14 χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης για τη δολοφονία δύο από τους τρεις άνδρες που είχαν εισβάλει στο κατάστημά του με σκοπό τη ληστεία τον Απρίλιο του 2021.

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Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την Τετάρτη την ποινή, κρίνοντας ουσιαστικά ότι στην υπόθεση δεν μπορεί να γίνει επίκληση της νόμιμης άμυνας, καθώς οι πυροβολισμοί που κόστισαν τη ζωή στους δύο δράστες σημειώθηκαν τη στιγμή που εκείνοι είχαν εγκαταλείψει το κοσμηματοπωλείο και προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γειτονική χώρα, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της αυτοάμυνας και της αυτοδικίας.

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Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει όλη τη ληστεία

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνουν καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

 

 

Στο υλικό διακρίνεται η στιγμή που οι τρεις ληστές εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται ο Μάριο Ροτζιέρο να βγαίνει από το κατάστημα με το όπλο στο χέρι και να καταδιώκει τους δράστες στον δρόμο, προσπαθώντας να τους προλάβει.

Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της τελεσίδικης απόφασης, επιβεβαιώνουν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαφυγής των ληστών και όχι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ληστεία.

Ιταλία: «Ο πρόεδρος πρέπει να υπακούσει στη συνείδησή του»

Λίγο πριν περάσει την πύλη της φυλακής, ο 72χρονος κοσμηματοπώλης απηύθυνε νέα δημόσια έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζητώντας να του απονεμηθεί χάρη.

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«Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε τριάντα ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ροτζιέρο, επιχειρώντας να ενισχύσει το αίτημά του για επιείκεια.

Ιταλία: Πολιτικές πιέσεις για απονομή χάριτος

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον έντονη πολιτική διάσταση.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κεντροδεξιά συμμαχία που συμμετέχει στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών με αίτημα την απονομή χάριτος στον κοσμηματοπώλη, ενώ σχετική αίτηση κατέθεσε και η σύζυγός του.

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Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Κάρλο Νόρντιο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ξεκαθάρισε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν ακόμη κινήσει τη διαδικασία για πιθανή απονομή χάριτος.

Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι ελπίζει ο Ροτζιέρο να μπορέσει σύντομα να επιστρέψει στο σπίτι του, τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση στήριξη στο αίτημα αποφυλάκισής του.

Η απόφαση που δίχασε την Ιταλία

Η υπόθεση του Μάριο Ροτζιέρο εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ζητήματα στη δημόσια ζωή της Ιταλίας.

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Νομικοί, πολιτικοί αλλά και πολίτες εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι ως προς το αν ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, έπειτα από πράξη αυτοδικίας, θα πρέπει να λάβει χάρη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι ο κοσμηματοπώλης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά βίαιη ληστεία και ενήργησε υπό το κράτος πανικού. Από την άλλη, αρκετοί συνταγματολόγοι και νομικοί επισημαίνουν ότι η τελεσίδικη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν όταν οι ληστές είχαν ήδη τραπεί σε φυγή, στοιχείο που αποκλείει τη νόμιμη άμυνα.

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