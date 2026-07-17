Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!

Η δημοσιογράφος «μαγνήτισε» τα βλέμματα με ένα κίτρινο μίνι φόρεμα

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Δείτε απόσπασμα από την πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Μυλωνάκη μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης παρευρέθηκαν σε γάμο στα Σπάτα στις 17 Ιουλίου.
  • Το ζευγάρι εμφανίστηκε ανανεωμένο και χαρούμενο, μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη.
  • Η Τίνα φορούσε εντυπωσιακό μίνι φόρεμα σε κίτρινη απόχρωση, ενώ ο Γιώργος ήταν κομψός με σκούρο μπλε κοστούμι.
  • Ο Γιώργος είχε υποβληθεί σε επέμβαση για ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο τον Απρίλιο και η υγεία του βελτιώνεται.
  • Η Τίνα στήριξε τον Γιώργο κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, αποφεύγοντας τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Μια άκρως λαμπερή εμφάνιση έκαναν το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε γάμο σε κτήμα στα Σπάτα.

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Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Πιο χαμογελαστοί από ποτέ σε γάμο στα Σπάτα μετά τη μεγάλη περιπέτεια

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Πιο χαμογελαστοί από ποτέ σε γάμο στα Σπάτα μετά τη μεγάλη περιπέτεια

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Πιο χαμογελαστοί από ποτέ σε γάμο στα Σπάτα μετά τη μεγάλη περιπέτεια

Το ζευγάρι μαγνήτισε όλα τα βλέμματα, εμφανώς ανανεωμένο, χαμογελαστό και ιδιαίτερα ευδιάθετο, αφήνοντας σταδιακά πίσω του τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που συγκλόνισε την οικογένειά τους. 

Η γνωστή δημοσιογράφος «έκλεψε» τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα σε έντονη κίτρινη απόχρωση, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα. Δίπλα της, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ήταν άκρως κομψός με σκούρο μπλε κοστούμι, ριγέ πουκάμισο και sneakers, με το ζεστό του χαμόγελο στον φακό να αποδεικνύει πως βγαίνει νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

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«Έλαμψε» στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη με εντυπωσιακό κίτρινο μίνι φόρεμα!

«Έλαμψε» στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη με εντυπωσιακό κίτρινο μίνι φόρεμα!

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, ο Γιώργος Μυλωνάκης πέρασε μια δραματική δοκιμασία όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» για μια πολύωρη και κρίσιμη επέμβαση εμβολισμού, με τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο να «παγώνει».

Μετά από μέρες τεράστιας αγωνίας στη ΜΕΘ και ένα μεγάλο ταξίδι αποκατάστασης σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, ο υφυπουργός επέστρεψε στην Ελλάδα με την υγεία του να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Σε όλη αυτή τη σκληρή διαδρομή, η Τίνα Μεσσαροπούλου ήταν ο απόλυτος «βράχος» του, αφού δεν έφυγε ούτε στιγμή από κοντά του, επιλέγοντας να απέχει πλήρως από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις για να στηρίξει τον αγαπημένο της.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
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