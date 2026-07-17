Μπρ. Φρίκερ: Πέθανε η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ σε ηλικία 81 ετών.
  • Γνωστή ως η «κυρία με τα περιστέρια» από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» (1992).
  • Κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι».
  • Είχε παραχωρήσει σπάνια συνέντευξη πέρυσι, μιλώντας για τις δυσκολίες της υγείας της.
  • Η είδηση του θανάτου της προκαλεί θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου.

Βαρύ πένθος στον κόσμο του κινηματογράφου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η σπουδαία Ιρλανδή ηθοποιός, Μπρέντα Φρίκερ.

Πρόκειται για τη γυναίκα που ταυτίστηκε όσο λίγες με τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων, μέσα από τον συγκινητικό ρόλο της ως «κυρία με τα περιστέρια» στο πλευρό του Μακόλεϊ Κάλκιν, στην εμβληματική ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» (1992) - μια ταινία-σταθμό που απολαμβάνετε κάθε χρόνο σταθερά μέσα από την οθόνη του Star!.

Μπρέντα Φρίκερ: Έφυγε από τη ζωή η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»

Μπρέντα Φρίκερ: Έφυγε από τη ζωή η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»

Η Φρίκερ, η οποία χάρισε στο κοινό μία από τις πιο τρυφερές και δακρύβρεχτες στιγμές της μεγάλης οθόνης ως η μοναχική ράκος του Σέντραλ Παρκ που έσωσε τον μικρό Κέβιν, είχε μια τεράστια καριέρα. Μάλιστα, η ίδια είχε κατακτήσει την απόλυτη καταξίωση πολύ πριν το blockbuster των '90s, κερδίζοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία της στην ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι», δίπλα στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.

Η δυσάρεστη είδηση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά από μια σπαρακτική, σπάνια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει. Η ηθοποιός είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον «Γολγοθά» που ανέβαινε, αποκαλύπτοντας πως ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του σπιτιού της στο Δουβλίνο, περιγράφοντας τις σκληρές δυσκολίες της καθημερινότητάς της.

 

 

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