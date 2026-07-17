Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια από τις σφοδρότερες νυχτερινές επιθέσεις εναντίον καίριων υποδομών του Ιράν.

Όπως ανέφερε η Έλγκα Νταϊφά στο δελτίο ειδήσεων του Star, χτες ήταν το έκτο βράδυ που πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα κύμα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν σε στρατιωτικούς στόχους αλλά και σε καίριες υποδομές: σε σιδηροδρομικό σταθμό, σε αεροδρόμιο και σε γέφυρες. Επίσης κατέρρευσε πύργος στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, στα Στενά του Ορμούζ.

Συνολικά 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με αντίποινα σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν αλλά και στο Κατάρ.

Ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Όσον αφορά τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, οι Αμερικανοί πεζοναύτες σφίγγουν τη θηλειά.

Με μια κινηματογραφική επιχείρηση πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε τάνκερ που έπλεε στην θαλάσσια οδό, ενώ πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ ήταν στα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανοί πεζοναύτες σε κινηματογραφική επιχείρηση σε τάνκερ

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι είναι θέμα χρόνου η νικηφόρα έκβαση του πολέμου. «Κερδίζουμε κατά κράτος το Ιράν» ισχυρίσθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.