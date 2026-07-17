Μάρκο Ρούμπιο: H αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη δολοφονία Νέστορα

«Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Μάρκο Ρούμπιο για δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια / Bίντεο: EΡΤ

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Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με θέμα την «Αναζωπύρωση της Πολιτικής Τρομοκρατίας».

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Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ.

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«Βρίσκεστε εδώ, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

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«Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.

Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών».

Αφού παρουσίασε και άλλες υποθέσεις, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η απειλή της πολιτικής τρομοκρατίας είναι υπαρκτή και αυξανόμενη, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί πλέον να αγνοείται ή να υποβαθμίζεται.

«Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το «America First» σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας» είπε στο τέλος της ομιλίας του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

 

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