Βαρύ πένθος για τις Καρντάσιαν - Πέθανε η 91χρονη μητέρα της Κρις Τζένερ

Η γιαγιά των Καρντάσιαν και των Τζένερ

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κρις Τζένερ ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της, Mary Jo «MJ» Campbell, σε ηλικία 91 ετών.
  • Η Κρις περιέγραψε τη μητέρα της ως την «καρδιά της οικογένειας» και μοιράστηκε αναμνήσεις και αξίες που της δίδαξε.
  • Η MJ ήταν επιχειρηματίας με μπουτίκ παιδικών ρούχων για πάνω από 40 χρόνια και αγαπήθηκε από το κοινό μέσω των ριάλιτι.
  • Η Κρις τόνισε τη διαρκή παρουσία της μητέρας της στις ζωές των παιδιών και εγγονιών της.
  • Η MJ ήταν γνωστή για το στυλ και το χιούμορ της, αποτελώντας τη «φωνή της λογικής» στην οικογένεια Καρντάσιαν.

Η Κρις Τζένερ ανακοίνωσε μέσω Instagram τον θάνατο της μητέρας της, Mary Jo «MJ» Campbell, σε ηλικία 91 ετών. Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε οικογενειακές φωτογραφίες κι ένα εκτενές μήνυμα για τη γυναίκα που χαρακτήρισε ως την «καρδιά της οικογένειάς της».

Η Κρις Τζένερ, 70 ετών, περιέγραψε τη βαθιά θλίψη της, αναφέροντας τις αναμνήσεις, τις αξίες και τις παραδόσεις που συνδέει με τη μητέρα της. Πρόκειται για τη γιαγιά των Κιμ, Κόρτνεϊ και Κλόε Καρντάσιαν, αλλά και των Ρομπ, Κένταλ και Κάιλι Τζένερ.

Βαρύ πένθος για τις Καρντάσιαν - Πέθανε η 91χρονη μητέρα της Κρις Τζένερ

Η ανακοίνωση της Κρις Τζένερ για τη μητέρα της

Στην ανάρτησή της, η Κρις Τζένερ απέδωσε στη μητέρα της καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικογένειας Καρντάσιαν - Τζένερ και των αρχών που ακολουθεί στη ζωή της.

«Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».

Η ανάρτηση της Κρις Τζένερ

Η ίδια στάθηκε στις καθημερινές στιγμές που, όπως έγραψε, θα της λείψουν, καθώς και στη διαρκή παρουσία της μητέρας της στις αναμνήσεις των παιδιών και των εγγονιών της.

«Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».

Βαρύ πένθος για τις Καρντάσιαν - Πέθανε η 91χρονη μητέρα της Κρις Τζένερ

Η αναφορά στα παιδιά και τα εγγόνια της

Η Κρις Τζένερ εξήγησε ότι βλέπει στοιχεία της μητέρας της στις νεότερες γενιές της οικογένειας, συνδέοντας την προσωπική της πορεία με όσα έλαβε από εκείνη.

«Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Κι αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη».

Κλείνοντας το μήνυμά της για τη μητέρα της, η Κρις Τζένερ έγραψε: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τη γιαγιά της

Ποια ήταν η Mary Jo Campbell

Πολύ πριν η οικογένειά της γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, η MJ ήταν μια δυναμική επιχειρηματίας. Για πάνω από 40 χρόνια διατηρούσε μια παραδοσιακή μπουτίκ παιδικών ρούχων, το Shannon & Company, στη La Jolla της Καλιφόρνια. Εκεί έμαθαν τη σημασία της δουλειάς τόσο η Κρις Τζένερ όσο και οι εγγονές της.

Μέσα από τις εμφανίσεις της στα ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians και The Kardashians, έγινε εξαιρετικά αγαπητή στο κοινό για το κομψό της στυλ, το καυστικό, ειλικρινές χιούμορ της και τις πολύτιμες συμβουλές που έδινε στα εγγόνια της. 

Βαρύ πένθος για τις Καρντάσιαν - Πέθανε η 91χρονη μητέρα της Κρις Τζένερ

Παντρεύτηκε τρεις φορές, με τον πιο μακροχρόνιο γάμο της να είναι αυτός με τον Χάρι Σάνον (Harry Shannon), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2003.

Η MJ αποτελούσε πάντα τον συνεκτικό κρίκο και τη «φωνή της λογικής» για ολόκληρη την οικογένεια Καρντάσιαν.

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MARY JO CAMPBELL
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ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ
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