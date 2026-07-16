Μετά από έναν γεμάτο χειμώνα και ένα απαιτητικό πρόγραμμα συναυλιών, η Ελένη Φουρέιρα αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αφήνει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ζει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, και τον γιο τους, Ερμή, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η Ελένη μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο του μικρού, χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Ωστόσο, στάθηκε σε μια μικρή λεπτομέρεια που, όπως φαίνεται, την κάνει να... λιώνει κάθε φορά που την αντικρίζει.

Φωτογραφίζοντας το μαγουλάκι του Ερμή, η τραγουδίστρια έγραψε: «Αχ αυτό το ένα λακάκι», δείχνοντας την αδυναμία που έχει στο χαρακτηριστικό αυτό του γιου της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Φουρέιρα εκφράζει δημόσια την αγάπη της για τον μικρό Ερμή. Αν και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συχνά μοιράζεται μικρές, αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητάς τους, οι οποίες ξεχωρίζουν για τη ζεστασιά και την τρυφερότητά τους.

Η μητρότητα αποτελεί πλέον το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής της, κάτι που η ίδια δεν διστάζει να παραδέχεται σε κάθε ευκαιρία, τονίζοντας πως ο γιος της έχει αλλάξει τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της.