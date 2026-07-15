Τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Φουρέιρα, σε ένα διάλειμμα από την καλοκαιρινή της περιοδεία Hybrid Tour σε όλη την Ελλάδα, βρήκε την ευκαιρία να περάσει όμορφες οικογενειακές διακοπές στην Πάρο μαζί με την οικογένειά της.

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού OK! απαθανάτισε τη διάσημη τραγουδίστρια μαζί με τον 37χρονο σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία, και τον 3,5 ετών γιο τους, Ερμή σε παραλία του νησιού. Η ευτυχισμένη οικογένεια επέλεξε την παραλία Αμπελά για τις βουτιές και τη χαλάρωσή της.

Η Ελένη Φουρέιρα φορούσε ένα πολύχρωμο μπικίνι και είχε δέσει στη μέση της ένα πουκάμισο σε κεραμμυδί απόχρωση. Ο Αλμπέρτο Μποτία επέλεξε ένα ροζ μαγιό και γκρι T-shirt ενώ κανείς από τους δύο δεν έπαιρνε τα μάτια του από τον γλυκύτατο, μικρό Ερμή που ανυπομονούσε να μπει στο νερό.

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