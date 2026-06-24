Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Η συνέντευξη στο Star για τους γάμους, τον έρωτα και τα παιδιά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP & finos Film
Η Μάρω Κοντού στην εκπομπή «Μελέτησέ το» του Star, το 2013

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού αποκάλυψε ότι έχει κάνει σχέση με συμπρωταγωνιστή της μία μόνο φορά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του.
  • Γνώριζε από τα 22 της ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν την ενόχλησε ποτέ αυτό το γεγονός.
  • Έχει παντρευτεί δύο φορές, στα 25 και 45 της χρόνια, με σημαντικούς δεσμούς στη ζωή της.
  • Η ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» λόγω τραυματισμού στο ισχίο, με σταθερή κατάσταση.
  • Αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της και πώς αυτή επηρέασε τις σχέσεις της.

Ήταν το 2013 όταν η Μάρω Κοντού βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Star «Μελέτησέ το», με παρουσιάστρια την Ελεονώρα Μελέτη. Η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, είχε δώσει μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας επαγγελματικές και προσωπικές πτυχές της ζωής της.

Μάρω Κοντού: Ο «απαγορευμένος» έρωτας με ηθοποιό κι η επιθυμία για παιδί

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Ήθος, αξιοπρέπεια, ομορφιά, ταλέντο είναι κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σταρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία, απαντώντας σε σχόλιο της Ελεονώρας Μελέτη για την εξωτερική της εμφάνιση και το γεγονός ότι «μεγαλώνει όμορφα», είχε πει: «Δε με ενοχλεί που μεγαλώνω, γιατί δεν το αισθάνομαι. Ο οργανισμός μου, δηλαδή, δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι μεγάλωσα. Νιώθω σαν 45 ετών. Δηλαδή, κάνω και σήμερα ό,τι έκανα όταν ήμουν 45-50 χρόνων. Δηλαδή, τα σπορ μου (κολύμπι), τα ταξίδια μου, τις δουλειές μου».

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Η απώλεια που «σημάδεψε» τα παιδικά της χρόνια

Όσον αφορά την περιοχή όπου γεννήθηκε, το Κουκάκι, η «μεγάλη» κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, είχε αποκαλύψει ότι επισκέπτεται συχνά την περιοχή, καθώς νοσταλγεί τα παιδικά της χρόνια, τις φιλίες και τα παιχνίδια στη γειτονιά, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα της, ένα γεγονός που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια.

Όπως είχε εξομολογηθεί η σπουδαία ηθοποιός: «Ήμουν δύο ετών όταν έχασα τον πατέρα μου. Κατάλαβα την έλλειψη του πατέρα όταν ξεκίνησα να κάνω δεσμούς... κατάλαβα ότι από την έλλειψη του πατέρα ζήταγα κάτι παραπάνω στις τότε σχέσεις μου, κυρίως την ασφάλεια».

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Μάρω Κοντού: «Γνώριζα από τα 22 μου χρόνια ότι δεν μπορώ να αποκτήσω παιδί»

Η Μάρω Κοντού στη συνέχεια αποκάλυψε ότι από τα 22 της χρόνια γνώριζε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, λέγοντας ότι: «Το γνώριζα από τα 22 μου, με τη διαφορά ότι αν ήμουν τώρα 22 χρόνων, θα μπορούσα να κάνω οικογένεια. Η επιστήμη τότε δεν είχε κάνει αυτή την πρόοδο». Ενώ εάν την είχε ενοχλήσει αυτό το γεγονός, η Μάρω Κοντού απάντησε ότι: «Ειλικρινά δε με ενόχλησε ποτέ. Το "φόρεσα" τόσο καλά, το πίστεψα τόσο πολύ και διάφορα "υποκατάστατα" γέμισαν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το θέατρο, οι ταινίες, η προσφορά, η αγάπη για φίλους, για συγγενείς και η αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο... Ίσως να ήμουν και τυχερή, δεν ξέρω».

Ενώ σε ερώτηση της Ελεονώρας Μελέτη, εάν δεν της πέρασε από το μυαλό να αποκτήσει το δικό της παιδί στα 40 της, όταν και η επιστήμη είχε εξελιχθεί, η σπουδαία ηθοποιός απάντησε ότι: «Όχι, το είχα σβήσει αυτό το κεφάλαιο, είχα άλλες προτεραιότητες, ίσως ξέρει τι κάνει η φύση, ξέρει ποιον πρέπει να κάνει μητέρα».

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Μάρω Κοντού: «Ερωτεύτηκα όσες φορές θέλησα»

«Έχεις κάνει ποτέ σχέση με συμπρωταγωνιστή σου;», την είχε ρωτήσει η Ελεονώρα Μελέτη, με την ηθοποιό να απαντά: «Ναι, έχει συμβεί μία μόνο φορά και ήμασταν σε σχέση».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν, είπε ότι δε θέλει να αποκαλύψει το όνομά του.

Η Μάρω Κοντού αναφέρθηκε στους μεγάλους έρωτες της ζωή της και τις δύο φορές που ντύθηκε νύφη. «Ερωτεύτηκα όσες φορές το θέλησα. Καταρχήν, παντρεύτηκα δύο φορές, σε διάστημα μίας 20ετίας. Τη μία φορά ήμουν 25 και την άλλη 45. Και ασφαλώς είχα και κάποιους πολύ σημαντικούς δεσμούς». Ενώ για το τέλος του πρώτου της γάμου, αποκάλυψε ότι: «Χωρίσαμε πάνω στα νιάτα μας, την τρέλα μας, επάνω στον εγωισμό, επάνω στη ζήλια και μετά από χρόνια έκανε εκείνος τον απολογισμό του, ίσως και εγώ και ξαναβρεθήκαμε έπειτα από 18 χρόνια. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του, ο Αριστείδης ζούσε μαζί μου».

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Ενώ όπως είπε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Ο έρωτας περνάει. Ο έρωτας είναι μία φαντασίωση. Είναι μία χημεία της στιγμής, είναι μία ανάγκη της στιγμής, εκείνο που θα μετατραπεί σε αγάπη, αυτό είναι εκείνο που κρατάει. Η αγάπη και η φιλία, είναι αυτός ο στέρεος κρίκος που θα κρατήσει».

Η Μάρω Κοντού δε θέλησε ποτέ να απασχολήσει με την προσωπική της ζωή, παρά μόνο με τα επαγγελματικά της. Η καταξιωμένη ηθοποιός έχει παντρευτεί δύο φορές, με τον πρώτο της γάμο με το διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη - Φουκς, να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Οι δυο τους παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν 25 χρόνων.

Το δεύτερο γάμο της, η Μάρω Κοντού τον έκανε όταν ήταν 45 ετών, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας με το διαφημιστή και σύμβουλο δημοσίων σχέσεων, Γιώργο Δόξα.

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο για 8η ημέρα – Οι τελευταίες πληροφορίες

Μάρω Κοντού: Η περιπέτεια της υγείας της σήμερα

Υπενθυμίζουμε, ότι η αγαπημένη ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στο σπίτι της στο αριστερό ισχίο, γεγονός που οδήγησε και στην εισαγωγή της για περαιτέρω παρακολούθηση και εξετάσεις. 

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή της Μάρως Κοντού χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία εξιτηρίου, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο.

 

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