Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά

Σε ηλικία 92 ετών - Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας

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Μάρω Κοντού: Aπόσπασμα από την τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno, τον Οκτώβριο του 2025

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στις 15 Ιουλίου 2026.
  • Η Κοντού είχε νοσηλευτεί λόγω ατυχήματος με κάκωση στο ισχίο και σπασμένο πλευρό, αλλά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.
  • Γεννημένη το 1934, η Μάρω Κοντού είχε πλούσια καριέρα στον κινηματογράφο και το θέατρο, με συμμετοχές σε 60 ταινίες και 90 θεατρικά έργα.
  • Είχε πολιτική σταδιοδρομία ως δημοτική σύμβουλος και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
  • Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, με την «αριστοκρατική» και «φινετσάτη» φυσιογνωμία, δεν είναι πια στη ζωή. Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η Μάρω Κοντού στο Θέατρο Ήβη, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Η Μάρω Κοντού στο Θέατρο Ήβη, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της». 

Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την υγεία της - « Ήταν η χαρά του θαλάμου»

H Μάρω Κοντού είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου. Δεν είχε γίνει γνωστή, η εισαγωγή της στον «Άγιο Σάββα».

Ειδικότερα, στα μέσα Ιουνίου η Μάρω Κοντού εισήχθη στο νοσοκομείο Αττικόν και αρχικά είχε κυκλοφορήσει η εκτίμηση ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο σχετιζόταν με καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες έλεγαν ότι η αιτία της νοσηλείας ήταν ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της.

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα Αγγέλων Βήμα, το 2013/ NDP

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα Αγγέλων Βήμα, το 2013/ NDP

Μάρω Κοντού: Τι είπε η ίδια για το πρόβλημα υγείας της

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός επικοινώνησε με την εκπομπή Live news και επισήμανε πως η ζωή της δεν κινδυνεύει. «Η σπουδαία μας ηθοποιός έπαθε κάκωση στο αριστερό ισχίο και έχει σπάσει και το ένα της πλευρό. Επικοινωνεί με το περιβάλλον. Δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα, ούτε κινδυνεύει η ζωή της», μετέφερε στους τηλεθεατές ο Νίκος Ευαγγελάτος, στις 17 Ιουνίου. 

Η Μάρω Κοντού στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2019 /NDP

Η Μάρω Κοντού στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2019 /NDP

Μάλιστα, είχε σημειωθεί κι ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, με έναν 90χρονο άντρα, ο οποίος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο που νοσηλευόταν, κρατώντας μαχαίρι. Οι κινήσεις του κίνησαν υποψίες και η ασφάλεια του νοσοκομείου ειδοποίησε την Αστυνομία.

Μάρω Κοντού: Λίγα λόγια για τη ζωή και την πορεία της σπουδαίας ηθοποιού

Η Μάρω Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι, στις 21 Ιουνίου του 1934.

Μάρω Κοντού: «Μπαμπά δε γνώρισα, πέθανε όταν ήμουν δύο ετών»

Η Μάρω Κοντού στο Ηρώδειο, το 2008/ NDP

Η Μάρω Κοντού στο Ηρώδειο, το 2008/ NDP

Το μικρό της όνομά ήταν Μαριάνθη και είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ' Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη και είχε σπουδές στον χορό, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

H Mάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Δεσποινίς Μαργαρίτα", το 2013/ NDP

H Mάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Δεσποινίς Μαργαρίτα", το 2013/ NDP

Η καριέρα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μετρά περίπου από το 1954, όποτε ξεκίνησε στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 1958.

Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»

Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά

Μάρω Κοντού- Ζωή Λάσκαρη, το 2017/ NDP

Έχει πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον σε 60 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα.

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Grease", το 2018/ NDP

Η Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Grease", το 2018/ NDP

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση» στην ΕΤ2, που είχε συνολικά 14 επεισόδια. Πρώτη της καλεσμένη ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου.

Μάρω Κοντού: «Στα 36 ο γιατρός μου είπε πως δε θα κάνω ποτέ παιδί»

Είχε ταλέντο επίσης και στη ζωγραφική. Το 1993, πραγματοποίησε έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Μάρθα Καραγιάννη- Μάρω Κοντού, το 1992/ NDP

Μάρθα Καραγιάννη- Μάρω Κοντού, το 1992/ NDP

Στη συνείδηση του κόσμου, το «παντοτινό» κινηματογραφικό της ταίρι ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, από την επιτυχημένη συνύπαρξη τους στην ταινία του 1965, «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Γιώργος Κωνσταντίνου- Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Εκείνος & Εκείνος", τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου- Μάρω Κοντού στην επίσημη πρεμιέρα "Εκείνος & Εκείνος", τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί ξανά το 2012, αναβιώνοντας το θρυλικό κινηματογραφικό ζευγάρι (Αντώνης και Ελένη Κοκοβίκου) στην ταινία «Αν...» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. 

Γιώργος Κωνσταντίνου- Μάρω Κοντού- Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην έγχρωμη εκδοχή της ταινίας "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα", τον Μάρτιο του 2016/ NDP

Γιώργος Κωνσταντίνου- Μάρω Κοντού- Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην έγχρωμη εκδοχή της ταινίας "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα", τον Μάρτιο του 2016/ NDP

Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», που ολοκληρώθηκε φέτος. 

Η Μάρω Κοντού είχε και πολιτική σταδιοδρομία. Διετέλεσε διατελώντας δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού

Είχε κάνει δύο γάμους. Ο πρώτος της ήταν με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και ο δεύτερος, με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.
 

 

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