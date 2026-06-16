Μάρω Κοντού: Τι είπε η ίδια για το πρόβλημα υγείας της

Η σπουδαία μας ηθοποιός γλίστρησε και έπεσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται λόγω σοβαρού τραυματισμού στο σπίτι της.
  • Έπεσε και έσπασε το πόδι της, καθώς και το αριστερό ισχίο και ένα πλευρό.
  • Η ζωή της δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με την ίδια και τον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο.
  • Δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα και επικοινωνεί με το περιβάλλον.
  • Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε πολλές εμβληματικές ελληνικές ταινίες.

Ανησυχία προκάλεσαν το πρωί της Τρίτης δημοσιεύματα που ήθελαν τη Μάρω Κοντού, τη σπουδαία πρωταγωνίστρια των ελληνικών ταινιών, να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού

Η ίδια η ηθοποιός την οποία απολαύσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες “Αλίμονο στους Νέους”, “Αχ και να’ μουν άντρας”, “Ο φίλος μου ο Λευτεράκης”, “Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη” και άλλες πολλές επικοινώνησε με την εκπομπή Live News και με τον Νίκο Ευαγγελάτο και είπε πως η ζωή της δεν κινδυνεύει. 

H Mάρω Κοντού/ φωτογραφία από NDP

H Mάρω Κοντού/ φωτογραφία από NDP

Μάρω Κοντού: «Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς"»

Όπως είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, γλίστρησε μέσα στο σπίτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το πόδι της. 

“Η σπουδαία μας ηθοποιός έπαθε κάκωση στο αριστερό ισχίο και έχει σπάσει και το ένα της πλευρό. Επικοινωνεί με το περιβάλλον. Δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα, ούτε κινδυνεύει η ζωή της” μετέφερε στους τηλεθεατές ο δημοσιογράφος. 

Η Μάρω Κοντού το 2018 Θέατρο Ήβη-Επίσημη πρεμιέρα "Χτυποκάρδια στο θρανίο"/ φωτογραφία από NDP

Η Μάρω Κοντού το 2018 Θέατρο Ήβη-Επίσημη πρεμιέρα "Χτυποκάρδια στο θρανίο"/ φωτογραφία από NDP

Η σπουδαία ηθοποιός έπαιξε δίπλα σε επίσης σπουδαίους ηθοποιούς. Ανάμεσα σ΄αυτούς τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Γιάννη Βογιατζή και άλλους. 
 

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