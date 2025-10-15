Μάρω Κοντού: «Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς"»

Σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, η Μάρω Κοντού μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τους γάμους της και τον έρωτα που έχει «φάει με το κουτάλι» και πλέον δεν αποζητά.

«Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη, αλλά μου αρέσει και το σπίτι. Δεν προλαβαίνω, τα κάνω όλα στο σπίτι. Μαγειρεύω, πάω μόνη μου στο σούπερ μάρκετ. Πάω με έναν κατάλογο με 40 προϊόντα και παίρνω 60. Ασχολούμαι με τις γλάστρες και τη διακόσμηση. Σέρνω και σηκώνω έπιπλα. Δεν μπορώ να κάθομαι, δεν μπορώ να είμαι σε μία νιρβάνα. Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει», εξομολογήθηκε αρχικά στο Buongiorno την Τετάρτη 15/10.

Η Μάρω Κοντού μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά

«Δεν θέλω άνθρωπο σπίτι μου, είναι ο παράδεισός μου. Ούτε κατά διάνοια δε μου λείπει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, το έχω χορτάσει, φτάνει. Τώρα είναι καλύτερα να μην ξυπνάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου. Δε θέλω σύντροφο, πιο καλά είμαι μόνη μου. Αν ήθελα σύντροφο, υπάρχουν οι προτάσεις. Αλλά δε θέλω! (σ.σ. Με) φλερτάρουν με τον τρόπο τους. Θυμάμαι προ ημερών ήμουν σε ένα εστιατόριο, πίσω ήταν φίλες και φίλοι και φτάνοντας να πω “καληνύχτα” σε αυτόν που έχει το μαγαζί, με πλησιάζει ένας πανύψηλος και λέει “όλη μου τη ζωή ψάχνω μία γυναίκα σαν και σένα”. “Άργησες”, του λέω», είπε, εξηγώντας γιατί επιλέγει τη μοναξιά από την παρουσία ενός συντρόφου στη ζωή της.

Η καταξιωμένη ηθοποιός στη συνέχεια μίλησε για τους γάμους της, αλλά και πώς συμπεριφέρεται όταν βρίσκεται σε σχέση.«Τα έχω κάνει όλα. Έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω ερωτευτεί τρεις φορές. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Την έζησα τη ζωή μου, την χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω. Πολλές φορές ήμουν ζηλιάρα, κι άλλοι ήταν ζηλιάρηδες. Έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει και τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο άλλος. Η ερωτευμένη γυναίκα και ζηλεύει και ανησυχεί. Όταν είσαι νέος και τυχαίνει να είσαι ωραίος δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που έπρεπε να έχεις τότε και την έχω τώρα», εξομολογήθηκε.

Η καταξιωμένη ηθοποιός δηλώνει χορτασμένη από έρωτα και ζωή

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», η ίδια δήλωσε με χιούμορ πως είναι η μόνη που δεν έχει κάνει σεξ στη σειρά: «Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε "μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη σειρά". Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς" και δεν προβλέπεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Και βέβαια είναι σημαντικό. Άλλες ορμόνες έχεις τώρα και άλλες στα 60 – 70. Μη βγει μία γυναίκα 91 ετών και πει “μου λείπει το σεξ”. Γελοίο. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα κι αν δει μία γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της πηγαίνει το δέρμα του και η μυρωδιά του, το φιλί του άλλου. Τώρα πως να σε φιλήσει ένας 91 χρονών με τη μασελίτσα; Δεν είναι το ίδιο», σημείωσε για το σεξ.

Στο τέλος δε δίστασε να ρωτήσει τη Φαίη Σκορδά, αν είναι καλά στα προσωπικά της. «Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει», είπε η Μάρω Κοντού, με τη Φαίη Σκορδά να απαντά: «Πολύ καλά!». «Ούτε διαβάζουμε τίποτα. Είσαι καλά να χαρώ;» συνέχισε η ηθοποιός. «Πάρα πολύ καλά», απάντησε η παρουσιάστρια του MEGA.

«Είσαι πολύ νέα αγάπη μου. Πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, εγώ την έζησα. Τη χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω», σχολίασε η πρωταγωνίστρια της Γης της Ελιάς.