Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;

Κι εκεί που οδηγείτε ανέμελα ξαφνικά βλέπετε μια από τις πιο αγαπημένες και θρυλικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου να στέκεται στην άκρη του δρόμου, να κάνει ωτοστόπ!

Ναι, καλά διαβάσατε… τη Μάρω Κοντού!

Αυτό συνέβη πρόσφατα, όταν η σπουδαία ηθοποιός, λόγω της απεργίας των ταξί, αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Και ποιος θα μπορούσε να της πει «όχι»;

Όπως περιέγραψαν οι κοπέλες που την συνάντησαν, την είδαν να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν αμέσως να της πουν ένα φιλικό «γεια».

Εκείνη με τη σειρά της τους ζήτησε ευγενικά να την πάνε στον προορισμό της, και όπως είναι φυσικό δεν της χάλασαν χατίρι.

Ανέβασαν μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο γράφοντας στη λεζάντα: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».



