Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση έκανε το απόγευμα της Τρίτης ο Αντώνης Μυριαγκός. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, του Γιάννη Σμαραγδή, άνοιξε τα χαρτιά του στο Στούντιο 4, ενώ αναφέρθηκε και στην αδερφή του, Καλλιρρόη Μυριαγκού.

«Εκείνη την περίοδο πολύς κόσμος πήγαινε έξω. Είχε προκύψει μια δουλειά για τον πατέρα μου στο Μόντρεαλ, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία, ήταν ήδη η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου εκεί, ο αδελφός της. Ο πατέρας μου ήταν από ναυτική οικογένεια, Χιώτικη ναυτική οικογένεια. Ενώ το σόι της μάνας μου ας πούμε είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε έτσι βρεθήκαμε στον Καναδά. Ήταν και τα αδέρφια της δηλαδή εκεί ήδη», είπε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

«Δε γεννήθηκα εκεί, έφυγα πολύ μικρός, ενάμισι έτους. Έφυγα ενάμισι έτους και ήρθα όταν ήμουν στη Β’ Δημοτικού. Όταν επιστρέψαμε, για την Καλλιρρόη που ήταν πιο μεγάλη, το σοκ ήταν ακόμα πιο έντονο. Υπήρχε βασικά η ανάγκη να προσαρμοστούμε και να είμαστε αποδεκτοί», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Είμαστε τρία παιδιά, εγώ και η Καλλιρρόη κι η αδερφή μας, η Τόνια. Οι δύο γίναμε ηθοποιοί και η Τόνια δουλεύει στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι στο ενδυματολογικό κομμάτι», ανέφερε στη συνέχεια για τις αδελφές του.

Αντώνης Μυριαγκός: Οι σπουδές στην Καλών Τεχνών, η πατρότητα και η υποκριτική

«Προέκυψε η Καλών Τεχνών. Εγώ ζωγράφιζα από μικρός, δεν ήξερα καν την ύπαρξη της σχολής. Κάποια στιγμή μια καθηγήτρια στο Λύκειο κάτι μου είπε “ξέρεις υπάρχει μια σχολή γι’ αυτό, η Καλών Τεχνών”. Κάπως έτσι το έμαθα και ευτυχώς, ανακουφίστηκα, γιατί δεν ήμουνα τώρα για να δίνω Πανελλήνιες, ήμουνα τελείως αποπροσανατολισμένος.

Δεν ήξερα ακριβώς και τι θέλω να κάνω. Οπότε με το που έμαθα ότι υπάρχει μια σχολή και μάλιστα τόσο σημαντική σχολή στην Ελλάδα, ανώτατων σπουδών, κατευθείαν. Το ‘βαλα στόχο, φροντιστήριο, σχέδιο. Ένιωθα κι εγώ ότι βρήκα έναν σκοπό».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα παιδιά του, ο Αντώνης Μυριαγκός αποκάλυψε ότι φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου κι είναι 14 ετών.

«Κάποια στιγμή όταν είχα τελειώσει πια τη σχολή, βρέθηκα λίγο, ετοίμαζα και μία έκθεση… Κάτι μου έλειπε όμως και δεν το είχα προσδιορίσει. Και λέω θα δοκιμάσω τώρα να ξεκινήσω από κάποιο σεμινάριο… Μετά πήγα στη σχολή με δισταγμό μπορώ να πω. Δηλαδή δεν είναι ότι το έκανα ελαφριά τη καρδία ας πούμε να πάω, γιατί πια είχα ψιλομεγαλώσει, δεν ήμουνα πιτσιρίκι, δεν ήμουνα 18 χρονών ή 20. Αλλά νομίζω ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί θα μπορούσα ξέρεις από φόβου να μην το κάνω, να κωλώσω… Να περάσουν τα χρόνια…», εξομολογήθηκε για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Ξέρεις, νομίζω ότι έχω μια ανάγκη βαθιά, να μην θεωρώ ότι με δεσμεύει μια ταυτότητα. Τώρα σιγά – σιγά συμφιλιώνομαι με τα χρόνια γιατί, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, οπότε από αυτό βγάζεις το ψωμί σου, οπότε λέω εντάξει…», δήλωσε στη συνέχεια.

«Τώρα που το σκέφτομαι και το συζητάμε, δεν είναι τυχαίο που κόλλησα με τον Τερζόπουλο. Γιατί επειδή ήμουνα και λίγο πιο μεγάλος και λίγο πιο υποψιασμένος και δεν ψηνόμουνα κιόλας ούτε τηλεόραση να κάνω, ούτε θέατρο… Δεν είναι ότι δεν έβλεπα, αλλά δεν οραματιζόμουν μια καριέρα ή κάτι. Εγώ ήθελα τη συνθήκη αυτή, τη συνάντηση με τους άλλους. Γιατί ξέρεις είναι αλλιώς όταν σπουδάζεις εικαστικά, υπάρχει αρκετή μοναξιά», παραδέχτηκε ο Αντώνης Μυριαγκός.