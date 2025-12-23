Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη διάσημη αδερφή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 22:44 Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
23.12.25 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.000.000. ευρώ
23.12.25 , 22:02 Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης
23.12.25 , 21:42 Παυλίνα Βουλγαράκη: «Ήμουν υποψήφια να βιώσω επιλόχειο κατάθλιψη»
23.12.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 39.000.000 ευρώ
23.12.25 , 21:30 Greek Mafia: Χειροπέδες στο «δεξί χέρι» του Έντικ - Βίντεο από τη σύλληψη
23.12.25 , 21:07 Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!
23.12.25 , 20:55 Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25 , 20:49 Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25 , 20:42 Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
23.12.25 , 20:18 Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
23.12.25 , 20:05 Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!
23.12.25 , 20:00 Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία
23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
23.12.25 , 19:14 Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Αντώνης Μυριαγκός στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση έκανε το απόγευμα της Τρίτης ο Αντώνης Μυριαγκός. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, του Γιάννη Σμαραγδή, άνοιξε τα χαρτιά του στο Στούντιο 4, ενώ αναφέρθηκε και στην αδερφή του, Καλλιρρόη Μυριαγκού.

Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού

«Εκείνη την περίοδο πολύς κόσμος πήγαινε έξω. Είχε προκύψει μια δουλειά για τον πατέρα μου στο Μόντρεαλ, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία, ήταν ήδη η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου εκεί, ο αδελφός της. Ο πατέρας μου ήταν από ναυτική οικογένεια, Χιώτικη ναυτική οικογένεια. Ενώ το σόι της μάνας μου ας πούμε είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε έτσι βρεθήκαμε στον Καναδά. Ήταν και τα αδέρφια της δηλαδή εκεί ήδη», είπε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»

«Δε γεννήθηκα εκεί, έφυγα πολύ μικρός, ενάμισι έτους. Έφυγα ενάμισι έτους και ήρθα όταν ήμουν στη Β’ Δημοτικού. Όταν επιστρέψαμε, για την Καλλιρρόη που ήταν πιο μεγάλη, το σοκ ήταν ακόμα πιο έντονο. Υπήρχε βασικά η ανάγκη να προσαρμοστούμε και να είμαστε αποδεκτοί», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Είμαστε τρία παιδιά, εγώ και η Καλλιρρόη κι η αδερφή μας, η Τόνια. Οι δύο γίναμε ηθοποιοί και η Τόνια δουλεύει στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι στο ενδυματολογικό κομμάτι», ανέφερε στη συνέχεια για τις αδελφές του. 

Καλλιρρόη Μυριαγκού: H ηλικία, το instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε

Αντώνης Μυριαγκός: Οι σπουδές στην Καλών Τεχνών, η πατρότητα και η υποκριτική

«Προέκυψε η Καλών Τεχνών. Εγώ ζωγράφιζα από μικρός, δεν ήξερα καν την ύπαρξη της σχολής. Κάποια στιγμή μια καθηγήτρια στο Λύκειο κάτι μου είπε “ξέρεις υπάρχει μια σχολή γι’ αυτό, η Καλών Τεχνών”. Κάπως έτσι το έμαθα και ευτυχώς, ανακουφίστηκα, γιατί δεν ήμουνα τώρα για να δίνω Πανελλήνιες, ήμουνα τελείως αποπροσανατολισμένος.

Δεν ήξερα ακριβώς και τι θέλω να κάνω. Οπότε με το που έμαθα ότι υπάρχει μια σχολή και μάλιστα τόσο σημαντική σχολή στην Ελλάδα, ανώτατων σπουδών, κατευθείαν. Το ‘βαλα στόχο, φροντιστήριο, σχέδιο. Ένιωθα κι εγώ ότι βρήκα έναν σκοπό».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα παιδιά του, ο Αντώνης Μυριαγκός αποκάλυψε ότι φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου κι είναι 14 ετών.

Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»

«Κάποια στιγμή όταν είχα τελειώσει πια τη σχολή, βρέθηκα λίγο, ετοίμαζα και μία έκθεση… Κάτι μου έλειπε όμως και δεν το είχα προσδιορίσει. Και λέω θα δοκιμάσω τώρα να ξεκινήσω από κάποιο σεμινάριο… Μετά πήγα στη σχολή με δισταγμό μπορώ να πω. Δηλαδή δεν είναι ότι το έκανα ελαφριά τη καρδία ας πούμε να πάω, γιατί πια είχα ψιλομεγαλώσει, δεν ήμουνα πιτσιρίκι, δεν ήμουνα 18 χρονών ή 20. Αλλά νομίζω ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί θα μπορούσα ξέρεις από φόβου να μην το κάνω, να κωλώσω… Να περάσουν τα χρόνια…», εξομολογήθηκε για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Ξέρεις, νομίζω ότι έχω μια ανάγκη βαθιά, να μην θεωρώ ότι με δεσμεύει μια ταυτότητα. Τώρα σιγά – σιγά συμφιλιώνομαι με τα χρόνια γιατί, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, οπότε από αυτό βγάζεις το ψωμί σου, οπότε λέω εντάξει…», δήλωσε στη συνέχεια.

«Τώρα που το σκέφτομαι και το συζητάμε, δεν είναι τυχαίο που κόλλησα με τον Τερζόπουλο. Γιατί επειδή ήμουνα και λίγο πιο μεγάλος και λίγο πιο υποψιασμένος και δεν ψηνόμουνα κιόλας ούτε τηλεόραση να κάνω, ούτε θέατρο… Δεν είναι ότι δεν έβλεπα, αλλά δεν οραματιζόμουν μια καριέρα ή κάτι. Εγώ ήθελα τη συνθήκη αυτή, τη συνάντηση με τους άλλους. Γιατί ξέρεις είναι αλλιώς όταν σπουδάζεις εικαστικά, υπάρχει αρκετή μοναξιά», παραδέχτηκε ο Αντώνης Μυριαγκός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ
 |
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top