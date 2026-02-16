Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Φεβρουαρίου
16.02.26 , 00:05 Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
16.02.26 , 00:01 Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
15.02.26 , 23:50 Παιδικός Καρκίνος: 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται στο «ΕΛΠΙΔΑ»
15.02.26 , 23:28 «Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
15.02.26 , 22:55 Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;
15.02.26 , 22:46 Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!
15.02.26 , 22:26 Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
15.02.26 , 22:22 Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
15.02.26 , 22:08 Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!
15.02.26 , 21:08 Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
15.02.26 , 21:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 20:55 Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό
15.02.26 , 20:41 TractioN: Δείτε το parking challenge του Αναστάση Ροϊλού στη βροχή!
15.02.26 , 20:19 Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 16 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τον Άγιο Πάμφιλο και τους συν αυτώ Μάρτυρες.
  • Ο Πάμφιλος γεννήθηκε στη Βηρυτό το 245 και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αλεξάνδρειας.
  • Ίδρυσε θεολογική σχολή και βιβλιοθήκη στην Καισάρεια, αναδεικνύοντας σπουδαίους μαθητές, όπως τον Ευσέβιο.
  • Μαρτύρησε το 309, αποκεφαλισμένος από τον έπαρχο Ουρβανό, και τα λείψανά του παρέμειναν ανέπαφα.
  • Σήμερα γιορτάζουν οι Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη, Σελεύκος, Σελεύκη και Σελεύκεια.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων.

Ο Πάμφιλος γεννήθηκε περί το 245 στη Βηρυτό από πλούσια οικογένεια και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Αλεξάνδρειας κοντά στον Πιέριο, μαθητή και διάδοχο του Ωριγένη. Μετά τις σπουδές του μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς και χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Καισαρείας Αγάπιο περί το 280.
Ακολουθώντας τα ίχνη του Ωριγένη (185-254), του οποίου ήταν θερμός οπαδός, ίδρυσε στην Καισάρεια θεολογική σχολή, στην οποία ανέδειξε σπουδαίους μαθητές όπως τον μεγάλο εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο Καισαρείας, ο οποίος, σε ένδειξη σεβασμού προς τον διδάσκαλό του, πρόσθεσε στο όνομά του την επωνυμία «ο του Παμφίλου».

Ο Άγιος Πάμφιλος

Ο Άγιος Πάμφιλος

Παράλληλα, ο Πάμφιλος ίδρυσε στην Καισάρεια βιβλιοθήκη, της οποίας κατάλογο των βιβλίων κατάρτισε ο Ευσέβιος, και βιβλιογραφικό εργαστήριο από το οποίο προήλθαν αντίγραφα κειμένων της Αγίας Γραφής και άλλα αξιόλογα συγγράμματα. Μαζί με τον Ευσέβιο εργάστηκε για τη διόρθωση σφαλμάτων της μετάφρασης της Αγίας Γραφής από τους Εβδομήκοντα.

Το 307, επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Γαλερίου, ο Πάμφιλος συνελήφθη από τον έπαρχο Ουρβανό και φυλακίστηκε μαζί με μαθητές του και άλλους χριστιανούς. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του βρήκε τον χρόνο να γράψει τα πέντε από τα έξι βιβλία της «Απολογίας υπέρ Ωριγένους» (το έκτο είναι έργο τού Ευσεβίου), με τα οποία αντέκρουσε τις κατηγορίες που είχαν προσάψει στο ίνδαλμά του οι θεολόγοι Μεθόδιος και Πέτρος.

Ο Πάμφιλος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στις 16 Φεβρουαρίου 309. Το λείψανό του μαζί με τα λείψανα των μαθητών του ρίχτηκαν ως τροφή στα άγρια θηρία, αλλά παρέμειναν ανέπαφα κι ενταφιάστηκαν κανονικά. Τον βίο του Πάμφιλου έγραψε ο μαθητής του Ευσέβιος Καισαρείας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πάμφιλος
  • Παμφίλη, Παμφύλη
  • Σέλευκος
  • Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:13 και θα δύσει στις 18:04. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 28.4 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top