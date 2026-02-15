Παιδικός Καρκίνος: 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται στο «ΕΛΠΙΔΑ»

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία στα τέσσερα παιδιά με καρκίνο θεραπεύονται πλήρως στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ».
  • Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 400 παιδιά με καρκίνο στην Ελλάδα, με το 80% να νοσηλεύεται στο «ΕΛΠΙΔΑ».
  • Οι νέες κυτταρικές θεραπείες, όπως οι CAR-T, έχουν σώσει πέντε παιδιά και έναν ενήλικα σε τελικό στάδιο.
  • Δράσεις στήριξης για τα παιδιά περιλάμβαναν παιχνίδια με μπασκετμπολίστες και σόου με drone.
  • Από το 2010, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 51.000 νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στο νοσοκομείο.

Χάρη στις πρωτοποριακές θεραπείες, τρία στα τέσσερα παιδιά με καρκίνο στη χώρα μας που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» θεραπεύονται πλήρως. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» διοργάνωσε ξεχωριστές δράσεις, στηρίζοντας τον αγώνα ζωής που δίνουν τα παιδιά.

Η ιστορία του μικρού Γρηγόρη που πάλεψε με τον καρκίνο από 18 μηνών

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται με καρκίνο περίπου 400 παιδιά. Το 80% των περιπτώσεων αυτών νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», όπου τα τρία στα τέσσερα παιδιά θεραπεύονται πλήρως. Οι πρωτοποριακές κυτταρικές θεραπείες δίνουν ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων ΕΛΠΙΔΑ: 51.000 νοσηλείες

Με απόλυτη επιτυχία το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη»

Ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μανώλης Παπασάββας, τόνισε ότι οι νέες θεραπείες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας προσφέρουν περισσότερα «όπλα» στους γιατρούς και περισσότερες ελπίδες στα παιδιά για να νικήσουν τη μάχη κατά του καρκίνου.

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ευγένιος Γουσέτης, ανέφερε ότι οι θεραπείες με CAR-T λεμφοκύτταρα που εφαρμόζονται στο «ΕΛΠΙΔΑ» έχουν μέχρι σήμερα σώσει πέντε παιδιά και έναν ενήλικα, σε περιστατικά που βρίσκονταν σε τελικό στάδιο.

Από το 2010 έως σήμερα, στο νοσοκομείο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Δράσεις στήριξης και χαμόγελα για τα παιδιά

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου τους παλαίμαχους διεθνείς μπασκετμπολίστες Θοδωρή Παπαλουκά και Δημήτρη Διαμαντίδη, οι οποίοι έδωσαν δύναμη και χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη στην εκδήλωση στο ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων ΕΛΠΙΔΑ

Οι μικροί ασθενείς είχαν την ευκαιρία να παίξουν μπάσκετ μαζί τους, να κάνουν face painting και να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες που στήθηκαν στην αυλή του νοσοκομείου, γεμίζοντας την ημέρα με χαρά και αισιοδοξία.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς σημείωσε ότι «ο πιο μεγάλος και δύσκολος αγώνας είναι αυτός που δίνουν τα παιδιά», ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους.

Φαντασμαγορικό σόου με drone

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε και ένα εντυπωσιακό σόου με drone πάνω από τα δωμάτια των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η πρόεδρος του σωματείου, μαζί με παιδιά και γονείς, απόλαυσαν το μοναδικό θέαμα στον ουρανό, με ξεχωριστή αφήγηση από την ηθοποιό Μαρία Κίτσου και σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη.
 

