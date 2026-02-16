Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Το απόλυτο φαβορί για τη φετινή μας εκπροσώπηση στον διαγωνισμό της Eurovision, επιβεβαιώθηκε κι έτσι ο Akylas είναι αυτός που θα βρεθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Η διεθνής επιτροπή έδωσε το 12άρι της στον νεαρό performer, τους 10 βαθμούς στην Evangelia και τους 8 στην Marseaux. Την ανακοίνωση της ελληνικής επιτροπής έκανε η Πρόεδρός της, Χαρά Κεφαλά. «Το δικό μας 12άρι πηγαίνει στον Ακύλλα. Ακύλλα φέρ'το!», είπε η καταξιωμένη χορεύτρια, τραγουδίστρια κι ηθοποιός. Τους 10 βαθμούς τους έδωσε στη Marseaux και τους 8 βαθμούς στον Styliano.
Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Klavdia, δίνοντας τις ψήφους του κοινού. Ξεκινώντας αντίστροφα από τους 2 βαθμούς, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, ανακοίνωσε τους 24 βαθμούς του κοινού στον Ακύλλα. Έτσι, ο Akylas είναι αυτός που πηγαίνει φέτος στην Eurovision, με τα διεθνή προγνωστικά να τον θέλουν ένα από τα φαβορί για τη μεγάλη νίκη στη Βιέννη!
Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του
Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το Dark side of the moon, ενώ την τρίτη η Marseaux με το Χάνομαι.
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο μεγάλος νικητής ανέβασε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 τη μητέρα του, για την οποία είναι γραμμένο το Ferto και στην οποία απευθύνεται στη «γέφυρα» του τραγουδιού.
Eurovision: Τα φαβορί του Εθνικού τελικού - Ποιο τραγούδι έχει προβάδισμα;