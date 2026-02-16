Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Τα κατάφερε το απόλυτο φαβορί - Θα το ferei;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 00:05 Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
16.02.26 , 00:01 Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
15.02.26 , 23:50 Παιδικός Καρκίνος: 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται στο «ΕΛΠΙΔΑ»
15.02.26 , 23:28 «Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
15.02.26 , 22:55 Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;
15.02.26 , 22:46 Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!
15.02.26 , 22:26 Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
15.02.26 , 22:22 Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
15.02.26 , 22:08 Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!
15.02.26 , 21:08 Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
15.02.26 , 21:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 20:55 Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό
15.02.26 , 20:41 TractioN: Δείτε το parking challenge του Αναστάση Ροϊλού στη βροχή!
15.02.26 , 20:19 Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
15.02.26 , 20:02 Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε τη στιγμή που ο Akylas κερδίζει το Sing for Greece 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 στη Βιέννη.
  • Η διεθνής επιτροπή ψήφισε 12 βαθμούς στον Akylas, 10 στην Evangelia και 8 στην Marseaux.
  • Η ανακοίνωση έγινε από την Πρόεδρο της επιτροπής, Χαρά Κεφαλά.
  • Ο Akylas συγκέντρωσε 24 βαθμούς από το κοινό, κερδίζοντας τον διαγωνισμό Sing for Greece.
  • Η νίκη του είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το τραγούδι Ferto είναι αφιερωμένο στη μητέρα του.

Το απόλυτο φαβορί για τη φετινή μας εκπροσώπηση στον διαγωνισμό της Eurovision, επιβεβαιώθηκε κι έτσι ο Akylas είναι αυτός που θα βρεθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο. 

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Η διεθνής επιτροπή έδωσε το 12άρι της στον νεαρό performer, τους 10 βαθμούς στην Evangelia και τους 8 στην Marseaux. Την ανακοίνωση της ελληνικής επιτροπής έκανε η Πρόεδρός της, Χαρά Κεφαλά. «Το δικό μας 12άρι πηγαίνει στον Ακύλλα. Ακύλλα φέρ'το!», είπε η καταξιωμένη χορεύτρια, τραγουδίστρια κι ηθοποιός. Τους 10 βαθμούς τους έδωσε στη Marseaux και τους 8 βαθμούς στον Styliano.

Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Η αντίδραση του Ακύλλα στα πρώτα 12άρια

Sing for Greece 2026: Η Klavdia ανακοίνησε τους βαθμούς του κοινού

Sing for Greece 2026: Η Klavdia ανακοίνησε τους βαθμούς του κοινού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Klavdia, δίνοντας τις ψήφους του κοινού. Ξεκινώντας αντίστροφα από τους 2 βαθμούς, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, ανακοίνωσε τους 24 βαθμούς του κοινού στον Ακύλλα. Έτσι, ο Akylas είναι αυτός που πηγαίνει φέτος στην Eurovision, με τα διεθνή προγνωστικά να τον θέλουν ένα από τα φαβορί για τη μεγάλη νίκη στη Βιέννη!

Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του

Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το Dark side of the moon, ενώ την τρίτη η Marseaux με το Χάνομαι.

Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Sing for Greece 2026: Ο Akylas δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του!

Sing for Greece 2026: Ο Akylas δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο μεγάλος νικητής ανέβασε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 τη μητέρα του, για την οποία είναι γραμμένο το Ferto και στην οποία απευθύνεται στη «γέφυρα» του τραγουδιού. 

Eurovision: Τα φαβορί του Εθνικού τελικού - Ποιο τραγούδι έχει προβάδισμα;

Sing for Greece: Ο Akylas με τη μητέρα του

Sing for Greece 2026: Ο Akylas με τη μητέρα του /Φωτογραφία NDP Photo Agency
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SING FOR GREECE
 |
AKYLAS
 |
FERTO
 |
ΑΚΥΛΛΑΣ
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top