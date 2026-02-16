Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Δείτε τη στιγμή που ο Akylas κερδίζει το Sing for Greece 2026

Το απόλυτο φαβορί για τη φετινή μας εκπροσώπηση στον διαγωνισμό της Eurovision, επιβεβαιώθηκε κι έτσι ο Akylas είναι αυτός που θα βρεθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Η διεθνής επιτροπή έδωσε το 12άρι της στον νεαρό performer, τους 10 βαθμούς στην Evangelia και τους 8 στην Marseaux. Την ανακοίνωση της ελληνικής επιτροπής έκανε η Πρόεδρός της, Χαρά Κεφαλά. «Το δικό μας 12άρι πηγαίνει στον Ακύλλα. Ακύλλα φέρ'το!», είπε η καταξιωμένη χορεύτρια, τραγουδίστρια κι ηθοποιός. Τους 10 βαθμούς τους έδωσε στη Marseaux και τους 8 βαθμούς στον Styliano.

Η αντίδραση του Ακύλλα στα πρώτα 12άρια

Sing for Greece 2026: Η Klavdia ανακοίνησε τους βαθμούς του κοινού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Klavdia, δίνοντας τις ψήφους του κοινού. Ξεκινώντας αντίστροφα από τους 2 βαθμούς, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, ανακοίνωσε τους 24 βαθμούς του κοινού στον Ακύλλα. Έτσι, ο Akylas είναι αυτός που πηγαίνει φέτος στην Eurovision, με τα διεθνή προγνωστικά να τον θέλουν ένα από τα φαβορί για τη μεγάλη νίκη στη Βιέννη!

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το Dark side of the moon, ενώ την τρίτη η Marseaux με το Χάνομαι.

Sing for Greece 2026: Ο Akylas δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο μεγάλος νικητής ανέβασε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 τη μητέρα του, για την οποία είναι γραμμένο το Ferto και στην οποία απευθύνεται στη «γέφυρα» του τραγουδιού.

Sing for Greece 2026: Ο Akylas με τη μητέρα του /Φωτογραφία NDP Photo Agency