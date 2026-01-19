Eurovision: Τα φαβορί του Εθνικού τελικού - Ποιο τραγούδι έχει προβάδισμα;

«Σαρώνουν» Akylas και Good Job Nicky

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο. Η ΕΡΤ παρουσίασε το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης, δίνοντας το έναυσμα για συζητήσεις, σχόλια και έντονο παρασκήνιο.

Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα & Βρανά στην παρουσίαση του Τελικού

Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο Ημιτελικούς, από τους οποίους επτά τραγούδια από κάθε βραδιά θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό. Εκεί, συνολικά 14 τραγούδια θα βρεθούν αντιμέτωπα, με μοναδικό στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόκριση στους Ημιτελικούς θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, γεγονός που δίνει καθοριστικό ρόλο στους τηλεθεατές.

Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece

Ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση των τραγουδιών, τα social media έχουν πάρει «φωτιά», με τους eurofans να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ξεχωρίζουν τα φαβορί. Μέχρι αυτήν την ώρα, πρώτος στην προτίμηση του ελληνικού κοινού φαίνεται να είναι ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», το οποίο έχει κερδίσει θετικά σχόλια για τη δυναμική του, τον σύγχρονο ήχο και την αμεσότητά του.

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Akyla προηγείται αυτήν την ώρα στα στοιχήματα

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Akyla προηγείται αυτήν την ώρα στα στοιχήματα

Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς και στην εκπομπή Breakfast@Star, όπου προβλήθηκε απόσπασμα με τα τραγούδια που έκαναν αίσθηση. Οι παρουσιαστές, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου, μαζί με το πάνελ της εκπομπής, δε δίστασαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, σχολιάζοντας τις συμμετοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Eurovision 2026: Πότε διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικό, καθώς οι εμφανίσεις στους Ημιτελικούς θα κρίνουν πολλά, ενώ οι ισορροπίες μπορούν εύκολα να ανατραπούν. Ένα είναι σίγουρο: ο εθνικός τελικός για τη Eurovision 2026 αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

