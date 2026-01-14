Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα & Βρανά στην παρουσίαση του Τελικού

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό κι εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το σόου της ΕΡΤ Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026, από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026: Γιώργος Καπουτζίδης

Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026: Μπέττυ Μαγγίρα

Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026: Κατερίνα Βρανά

Το Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026 θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026 θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς κι από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026 έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Η μουσική, οι σκηνικές παρουσιάσεις, η αγωνία της ψηφοφορίας και όλη η μαγεία της Eurovision, θα δημιουργήσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες εκπλήξεις, που θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ, στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026!

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers