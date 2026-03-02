Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν

Έτοιμες να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέρονται και των συμμάχων τους

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Altaf Qadri)
Ο αντιναύαρχος Ιωάννης Βαμβακός για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν αμυντικά μέτρα κατά του Ιράν λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η Γερμανία προτιμά τη διπλωματία αλλά μπορεί να υποχρεωθεί να συνδράμει σε περίπτωση απειλής κατά αμερικανικών ή ευρωπαϊκών δυνάμεων.
  • Η Γαλλία έχει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί συμμάχους, αλλά αποφεύγει ενεργή συμμετοχή στις επιθέσεις.
  • Η αντίδραση του Ιράν θα καθορίσει την αντίκτυπο των ευρωπαϊκών δυνάμεων, με πιθανή αύξηση της συμμετοχής αν υπάρξουν επιθέσεις σε Ευρωπαίους στρατιώτες.
  • Οι τρεις χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδίκης των επιθέσεων του Ιράν και προειδοποίησαν για την ετοιμότητά τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επηρεάζει σίγουρα και την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, έρχεται ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία θα μπορούσαν να εμπλακούν πιο άμεσα στον πόλεμο. Αν και μέχρι στιγμής η στάση τους παραμένει διστακτική, οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα.

Μέση Ανατολή: Η ΕΕ ζητεί αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση

Τι στάση θα κρατήσουν Γαλλία - Γερμανία- Βρετανία

Η Γερμανία δίνει έμφαση στη διπλωματία με στόχο την αποκλιμάκωση. Ωστόσο, ως ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν μπορεί να μη σταθεί στο πλευρό τους. Σε περίπτωση που απειληθούν αμερικανικές ή ευρωπαϊκές δυνάμεις στην περιοχή, το Βερολίνο θα βρεθεί υπό πίεση να συνδράμει, έστω σε αμυντικό επίπεδο, με μέσα επιτήρησης, αντιαεροπορική προστασία ή υλικοτεχνική υποστήριξη.

Αντίστοιχα, η Γαλλία διαθέτει ήδη στρατιωτική παρουσία σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Αυτό της δίνει επιχειρησιακή δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθεί στο επίκεντρο πιθανών αντιποίνων. Το Παρίσι εμφανίζεται έτοιμο να υπερασπιστεί συμμάχους και συμφέροντα, όμως δεν επιθυμεί να μπει δυναμικά στις επιθέσεις για να μην γενικευθεί η σύγκρουση.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό ξεκαθάρισε πως η Γαλλία έχει συμφωνία με περιφερειακές δυνάμεις, που την υποχρεώνει σε δράση για την προστασία τους. 

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να επιλυθεί στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών», τόνισε. 

Κομβικός παράγοντας είναι το εύρος της ιρανικής αντίδρασης. Αν η ένταση περιοριστεί σε στοχευμένα πλήγματα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πιθανότατα θα περιοριστούν σε πολιτική στήριξη και αμυντικά μέτρα. Αν όμως υπάρξει επίθεση σε βάσεις ή πλοία όπου υπηρετούν Ευρωπαίοι στρατιώτες, τότε η πίεση για ενεργότερη συμμετοχή θα αυξηθεί σημαντικά. 

Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού

Σημειώνεται, επίσης, ότι το βράδυ της Κυριακής 2/3, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και αυτά των συμμάχων τους στον Κόλπο, αν χρειαστεί, λαμβάνοντας «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν.

 

