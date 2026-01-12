Eurovision 2026: Πότε διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος

Σε ξεχωριστούς Ημιτελικούς θα εμφανιστούν η Ελλάδα και η Κύπρος στη Eurovision 2026, όπως προέκυψε από την επίσημη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στη Βιέννη. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο δημαρχείο της πόλης, το Wiener Rathaus, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσα από το ERTFLIX.

Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026, με την Αυστρία να αναλαμβάνει τη διοργάνωση.

 

Η κλήρωση ξεκίνησε με τις χώρες που προκρίνονται απευθείας στον τελικό – τις Big 4, μετά την αποχώρηση της Ισπανίας – καθώς και τη διοργανώτρια χώρα. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία του Β’ Ημιτελικού, ενώ Γερμανία και Ιταλία θα ψηφίσουν στον Α’ Ημιτελικό.

Good Job Nicky: Το βιογραφικό του μικρότερου γιου του Γιάννη Πάριου

Στη συνέχεια ακολούθησε η κατανομή των 30 χωρών στους δύο Ημιτελικούς. Η Ελλάδα κληρώθηκε στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού και θα εμφανιστεί στη σκηνή την Τρίτη 12 Μαΐου. Αντίστοιχα, η Κύπρος τοποθετήθηκε στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Evangelia: Η ηλικία, η καταγωγή, η προσωπική ζωή και η Eurovision

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

Α’ Ημιτελικός

Α’ μισό: Γεωργία, Πορτογαλία, Κροατία, Σουηδία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ελλάδα

Β’ μισό: Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Βέλγιο, Λιθουανία, Σερβία, Ισραήλ

Β’ Ημιτελικός

Α’ μισό: Αρμενία, Ρουμανία, Ελβετία, Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Τσεχία

Β’ μισό: Αλβανία, Δανία, Κύπρος, Νορβηγία, Μάλτα, Αυστραλία, Ουκρανία, Λετονία

EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION ΕΛΛΑΔΑ
 |
EUROVISION ΚΥΠΡΟΣ
