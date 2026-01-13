Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece

Η Ελλάδα θα συμμετέχει στην Eurovision και το 2026 και πριν λίγο αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ΕΡΤ για την ανάθεση της παραγωγής του Sing for Greece, του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 στη DAM Παραγωγές Α.Ε, με την Μπέτυ Μαγγίρα στην παρουσίαση.

Σύμφωνα με την απόφαση και όπως διαβάζουμε στο eurovisionfun.com, το κόστος που θα βαρύνει την ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 είναι 587.489,54 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 195.000 Ευρώ, αλλά αφορούσε μία μόνο βραδιά και με λιγότερες απαιτήσεις από τον φετινό εθνικό τελικό, που περιλαμβάνει τρεις βραδιές, 28 διαγωνιζόμενους έναντι 12 πέρσι, πολλές περισσότερες ώρες προβών, αλλά και υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που είχε δημοσιεύσει η ΕΡΤ, κάποιες από τις προϋποθέσεις για την ανάληψη του έργου ήταν οι εξής:

Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμός, visuals).

Τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Πρόταση για τα γραφικά (GFX package) κάθε σόου, όπως σήματα έναρξης, bumpers, infoboards, κάρτες αποτελεσμάτων και ειδικά για τον τελικό πίνακες βαθμολογίας.

Παραγωγή σχετικών βίντεο (preview clips, backstage κ.ά.).

Πρόβλεψη για διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά για τον Εθνικό Τελικό.

Αποδεικτικά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όπως portfolio, συνεργασίες και links προηγούμενων παραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε επίσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος της ΕΡΤ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται εκπρόσωποι της DAM Παραγωγές Α.Ε. να συναντηθούν με τους ανθρώπους της ΕΡΤ που διαχειρίζονται το project Eurovision και να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες του Sing for Greece 2026.

Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister «Parea», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA

Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).