Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του

Ο Akylas είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ημερών και μας έχει κάνει να χορεύουμε στους ρυθμούς του «Ferto», το τραγούδι που παρουσίασε για τη Eurovision.

Ο Akylas θέλει να «ferei» την κούπα στην Αθήνα

Ο πατέρας του υποψήφιου εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε για το κύμα αγάπης που δέχεται ο γιος του στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

«Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα», ανέφερε αρχικά.

Ο κος Μυτιληναίος ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που περιγράφει το τραγούδι, αποκαλύπτοντας αν είναι βιωματικό. «Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε», σημείωσε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του τραγουδιστή.

Για την ανταπόκριση του κόσμου, πρόσθεσε: «Είναι συγκινημένος, για να σου πω την αλήθεια. Τον παρακολουθώ από τα social. Δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου έστειλε κάτι καρδούλες. Από χθες δεν τον βρίσκω. Πετάει κι αυτός τώρα».

Ο πατέρας του Akyla στο Breakfast@Star

Akylas: Ο στίχος για τη μάνα στο τραγούδι της Eurovision

Τα φώτα της σκηνής τραβούσαν από πάντα τον Akyla, παραδέχεται ο πατέρας του, αποκαλύπτοντας την επιθυμία του καλλιτέχνη να ασχοληθεί με την υποκριτική, δίνοντας εξετάσεις για να μπει στο Εθνικό. «Από μικρός δεν μπορώ να πω ότι είχε στόχο την Eurovision, αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται, ήθελε να γίνει ηθοποιός στην αρχή, προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στον Εθνικό Θέατρο, δεν το κατάφερε στο τσακ. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, είναι διασκεδαστής».

Για την αναφορά του Akyla στη μητέρα του, είπε: «Ο στίχος, και σαν μάνα μας, αγγίζει όλους. Και πολύ σωστά το έπραξε. Αγγίζει όλο τον κόσμο. Ο πρώτος γονιός μας, δηλαδή, είναι η μάνα μας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για όλους μας ισχύει αυτό».

Σε περίπτωση που ο γιος του επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού, εξομολογήθηκε πως θα προσπαθήσει να ταξιδέψει στη Βιέννη για να τον στηρίξει με την παρουσία του. «Μετακινούμε πλέον πολύ δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη», είπε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star