O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια

Ο Φεβρουάριος σπάνια περνά απαρατήρητος. Αφού καταλαγιάσει ο αρχικός ενθουσιασμός της νέας χρονιάς, έρχεται να μας στρέψει προς τα μέσα και να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν όσα επιλέγουμε μάς οδηγούν εκεί που πραγματικά θέλουμε. Είναι η περίοδος όπου οι πρώτες αμφιβολίες εμφανίζονται και η ανάγκη επανεξέτασης γίνεται πιο έντονη. Για τρία ζώδια, ο φετινός Φεβρουάριος μοιάζει με σήμα αφύπνισης. Σχέσεις, επαγγελματικά πλάνα αλλά και βαθύτερες πεποιθήσεις τίθενται υπό δοκιμασία. Οι επιλογές που θα γίνουν δεν θα είναι επιφανειακές, καθώς μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πορεία τους και να οδηγήσουν σε μια νέα οπτική ζωής.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται σε μια περίοδο έντονου εσωτερικού διαλόγου. Μέσα στον Φεβρουάριο συνειδητοποιούν ότι έχουν πει πολλά «ναι» από συνήθεια και όχι από πραγματική επιθυμία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για επαγγελματικές συνεργασίες και κοινωνικές υποχρεώσεις που τους έχουν κουράσει. Η ανάγκη για πνευματική ελευθερία τους οδηγεί σε αναθεώρηση στόχων και προτεραιοτήτων. Δεν αποκλείεται να αλλάξουν σχέδια την τελευταία στιγμή, όμως αυτή τη φορά το κάνουν συνειδητά, με γνώμονα το τι τους εκφράζει πραγματικά.

Παρθένος

Για τον Παρθένο, ο Φεβρουάριος λειτουργεί σαν καθρέφτης. Ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια, αρχίζει να τρίζει. Σχέσεις που βασίστηκαν στον έλεγχο ή στην υποχρέωση δοκιμάζονται, ενώ επαγγελματικά μονοπάτια που δεν προσφέρουν εξέλιξη μπαίνουν υπό αμφισβήτηση. Η Παρθένος καλείται να αφήσει την τελειομανία στην άκρη και να ακούσει το ένστικτό του. Η αλλαγή γραμμής πλεύσης δεν είναι εύκολη, αλλά φέρνει ανακούφιση και μια αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας που είχε καιρό να νιώσει.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ο Φεβρουάριος τον ωθεί να επαναπροσδιορίσει την ίδια του την ταυτότητα. Οι επιλογές του παρελθόντος επανεξετάζονται και κάποια «πιστεύω» καταρρίπτονται. Είναι μια περίοδος αφύπνισης, όπου συνειδητοποιεί ότι για να προχωρήσει μπροστά, πρέπει να αποκοπεί από καταστάσεις που δεν τον εκφράζουν πια. Η αλλαγή πορείας είναι ριζική, αλλά απόλυτα απελευθερωτική, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αυθεντικό μέλλον.

