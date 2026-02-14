Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της

Η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε βίντεο της μητέρας της Μιράντας Πατέρα να παίζει με το εγγονάκι της

Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν με ανυπομονησία η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την σύζυγο του τραγουδιστή να κάνει γνωστή την χαρμόσυνη είδηση μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που περιμένει κοριτσάκι, ανήμερα μάλιστα του Αγίου Βαλεντίνου δημοσίευσε την πρώτη της φωτογραφία που φαίνεται τόσο καθαρά η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή τους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού φορώντας ένα ροζ φόρεμα και πανωφόρι σε παρόμοια απόχρωση, ενώ κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη.

«Με τον Βαλεντίνο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε πως το πρώτο παιδί του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν αφήνει στιγμή τον Βασιλάκη από την αγκαλιά της /Φωτογραφία Instagram