Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε βίντεο της μητέρας της Μιράντας Πατέρα να παίζει με το εγγονάκι της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.
  • Η Αλεξάνδρα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ανάρτηση στο Instagram.
  • Περιμένουν κοριτσάκι και η φωτογραφία δημοσιεύτηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
  • Στην ανάρτηση, κρατάει τον γιο τους Βασίλη και φοράει ροζ φόρεμα.
  • Ο Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025.

Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν με ανυπομονησία η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την σύζυγο του τραγουδιστή να κάνει γνωστή την χαρμόσυνη είδηση μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. 

Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που περιμένει κοριτσάκι, ανήμερα μάλιστα του Αγίου Βαλεντίνου δημοσίευσε την πρώτη της φωτογραφία που φαίνεται τόσο καθαρά η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή τους!

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή τους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού φορώντας ένα ροζ φόρεμα και πανωφόρι σε παρόμοια απόχρωση, ενώ κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της

«Με τον Βαλεντίνο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε πως το πρώτο παιδί του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. 

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν αφήνει στιγμή τον Βασιλάκη από την αγκαλιά της

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν αφήνει στιγμή τον Βασιλάκη από την αγκαλιά της /Φωτογραφία Instagram
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
