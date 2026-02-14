Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της

Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν με ανυπομονησία η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την σύζυγο του τραγουδιστή να κάνει γνωστή την χαρμόσυνη είδηση μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Η Αλεξάνδρα Νίκα, που περιμένει κοριτσάκι, ανήμερα μάλιστα του Αγίου Βαλεντίνου δημοσίευσε την πρώτη της φωτογραφία που φαίνεται τόσο καθαρά η φουσκωμένη της κοιλίτσα.
Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού φορώντας ένα ροζ φόρεμα και πανωφόρι σε παρόμοια απόχρωση, ενώ κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη.
«Με τον Βαλεντίνο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.
Θυμίζουμε πως το πρώτο παιδί του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.