Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

Η δυναμική εμφάνιση με το Dark Side of the Moon στο Sing for Greece 2026

15.02.26 , 22:22
Δείτε την εμφάνιση του Good Job Nicky στο Sing for Greece 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision.
  • Η συμμετοχή του, το 'Dark Side of the Moon', διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη τον Μάιο.
  • Η ερμηνεία του εντυπωσίασε το κοινό, ντυμένος στα μαύρα με μπλε λεπτομέρειες.
  • Ο Nicky εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις συνεργασίες και τις εμπειρίες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
  • Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν είναι το πιο σημαντικό για τον ίδιο, αλλά οι άνθρωποι που γνώρισε.

Λίγο πριν τα μισά του διαγωνιστικού μέρους, ο Good Job Nicky, το μεγάλο φαβορί του Εθνικού Τελικού για την Eurovision μαζί με τον Ακύλλα, ανέβηκε στη σκηνή κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

Το αγγλόφωνο Dark Side of the Moon, σε μουσική Connor Mullally και Trey Qua και στίχους Connor Mullally, Trey Qua και Good Job Nicky, διεκδικεί το “χρυσό” εισιτήριο που θα του εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!

Ντυμένος στα μαύρα αλλά με μπλε λεπτομέρειες στο σακάκι και το γάντι, ο νεαρός τραγουδιστής χάρισε στο κοινό μία δυνατή ερμηνεία και ευελπιστεί να είναι αυτός που θα ακούσει το όνομά του να ανακοινώνεται στο τέλος της βραδιάς.

Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

Δείτε την εμφάνιση του  Good Job Nicky μέσα από τον χώρο όπου διεξήχθη η μεγάλη βραδιά

Λίγες ώρες πριν την αποψινή του εμφάνιση, ο τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media για την πορεία του στο μουσικό ταξίδι που τον οδήγησε στον εθνικό τελικό. 

«Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζουμε.

Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε», ανέφερε ο Good Job Nicky.

