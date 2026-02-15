Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

Λίγο πριν τα μισά του διαγωνιστικού μέρους, ο Good Job Nicky, το μεγάλο φαβορί του Εθνικού Τελικού για την Eurovision μαζί με τον Ακύλλα, ανέβηκε στη σκηνή κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το αγγλόφωνο Dark Side of the Moon, σε μουσική Connor Mullally και Trey Qua και στίχους Connor Mullally, Trey Qua και Good Job Nicky, διεκδικεί το “χρυσό” εισιτήριο που θα του εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ντυμένος στα μαύρα αλλά με μπλε λεπτομέρειες στο σακάκι και το γάντι, ο νεαρός τραγουδιστής χάρισε στο κοινό μία δυνατή ερμηνεία και ευελπιστεί να είναι αυτός που θα ακούσει το όνομά του να ανακοινώνεται στο τέλος της βραδιάς.

Δείτε την εμφάνιση του Good Job Nicky μέσα από τον χώρο όπου διεξήχθη η μεγάλη βραδιά

Λίγες ώρες πριν την αποψινή του εμφάνιση, ο τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media για την πορεία του στο μουσικό ταξίδι που τον οδήγησε στον εθνικό τελικό.

«Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζουμε.

Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε», ανέφερε ο Good Job Nicky.