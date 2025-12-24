Δημήτρης Σαμόλης: «Είχα ενδοιασμό να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια»

Στο Στούντιο 4 βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Δημήτρης Σαμόλης. Ο γνωστός τραγουδιστής κι ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Είχα πάντα το σύνδρομο του καλού μαθητή, ήθελα να λένε ότι “αυτός είναι καλός, δεν ενοχλεί”. Είχα την ανάγκη να μην ενοχλήσω, για να μην στεναχωρήσω τους δικούς μου και αυτό έχει ένα κόστος. Το συνειδητοποίησα αργότερα μέσα από την ψυχοθεραπεία και πλέον θέλω να ενοχλώ με ωραίο τρόπο. Ήθελα να μην με απορρίψουν και να με αγαπάνε», εξομολογήθηκε. «Προς μεγάλη μου έκπληξη, συνειδητοποίησα πια ότι με αγαπάνε περισσότερο ως το… κακό παιδί. Όλοι γινόμαστε αργά ή γρήγορα αυτό που είμαστε», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Σαμόλης δε διαγράφει τα hate comments στα social media

«Ένιωθα ότι αυτά που έχω ζήσει τα αισθανόμουν μόνο εγώ, συνέβαιναν μόνο σε μένα. Και τώρα μου στέλνουν “η ζωή μου”, “περιγράφεις εμένα”. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι ένας αυτοβιογραφικός δίσκος αυτός που έβγαλα», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.

«Ο τρόπος που σε βλέπει ο άλλος έχει να κάνει με τα δικά του φίλτρα, όχι με εσένα. Άρα είναι σχεδόν μονόδρομος να είσαι ο εαυτός σου. Το κατάλαβα μέσα από τα σχόλια στο TikTok. Δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις hate comments πρωί πρωί αλλά τα αρνητικά σχόλια εκπορεύονται από αυτούς που τα γράφουν. Δεν τα σβήνω, τα αφήνω εκεί, είναι πολύ δημοκρατικό», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη έγιναν και βιβλίο! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Μεσολάβησε μια ερωτική απογοήτευση, όλοι αυτοί οι στίχοι αφορούν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο κι όλο αυτό βρήκε διέξοδο στη μουσική... όταν έγραψα στα social ότι θα πάω να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια, μου έγραφαν: "Είσαι σίγουρος;", "Mπορεί να πας και να μην ξαναγυρίσεις". Είχα έναν ενδοιασμό», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σαμόλης στην εκπομπή.