«Στρακαστρούκες»: Είδαμε την παράσταση του Δημήτρη Σαμόλη στο Μικρό Γκλόρια

Το πρώτο έργο του πολυτάλαντου Δημήτρη Σαμόλη «Στρακαστρούκες» ανεβαίνει για 3η χρονιά στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια και οι παραστάσεις των δύο πρώτων μηνών είναι ήδη sold out. Όχι άδικα!

Μέσα σε 75 λεπτά, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός κάνει με μαεστρικό τρόπο το δικό του σχόλιο για την «αγία ελληνική οικογένεια» και τα μηνύματα που επιθυμεί να περάσει είναι ξεκάθαρα. Μέσω της λιτής και συνάμα ευρηματικότατης σκηνοθεσίας του Μάριου Κακουλλή, ο Δημήτρης Σαμόλης «ακροβατεί» αξιέπαινα μεταξύ γέλιου κι έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ο μονόλογος αυτός καταφέρνει να σου αφηγηθεί μια ιστορία στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεις ένα κομμάτι σου, μια εμπειρία απ’ τη ζωή σου. Παρότι νιώθεις ότι είναι μια ιστορία γνώριμη, δεν είναι καθόλου τετριμμένη και έχει κάτι να πει, ένα δικό της αποτύπωμα να αφήσει.

Ο Δημήτρης Σαμόλης στις Στρακαστρούκες / NDP (Έλλη Πουπουλίδου)

Ο Κωνσταντής, ένα αγόρι διαφορετικό από τα άλλα, από ένα χωριό του Ηρακλείου της Κρήτης μεγαλώνει σε μια οικογένεια με τις τέσσερις μεγαλύτερες αδερφές του και τους δύο γονείς τους. Η σκληρότητα και ο εκφοβισμός που βιώνει από νεαρή ηλικία δεν του επιτρέπουν να ξεδιπλώσει τον εαυτό του στην ολότητά του. Αντιθέτως γίνεται ένας… άλλος για να μπορέσει να είναι αρεστός και να νιώσει πως ανήκει κάπου. Ακόμη κι έτσι, όμως, το κενό που νιώθει στο στήθος εξακολουθεί να τον βαραίνει. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του διαδραματίζει ο πατέρας του, ένας άνδρας «χοντροκομμένος» και βαρύς που δείχνει να αποδοκιμάζει τον μονάκριβο γιο του σε κάθε ευκαιρία, με αποτέλεσμα να τον απομακρύνει από οτιδήποτε τον κάνει ευτυχισμένο.

Ο βενιαμίν της οικογένειας από την Κρήτη μεγαλώνει με καταπίεση ως που έρχεται η ώρα να «ανοίξει τα φτερά του» και να φύγει από το κλειστόμυαλο χωριό του για γίνει αυτός που θέλει πραγματικά να είναι.

Ο Σαμόλης -με τις γλυκόπικρές «Στρακαστρούκες» του- καταφέρνει να περάσει στον θεατή όλα τα συναισθήματα που διαπερνούν τον Κωνσταντή στις διάφορες φάσεις της ζωής του. Αλλάζει φωνή και στάση σώματος για να ενσαρκώσει άλλους ρόλους, όπως αυτός του πατέρα του, και νιώθεις σαν να τους έχεις μπροστά σου ολοζώντανους. Ενσωματώνει με ζηλευτό τρόπο τη μουσική στο έργο του και τραγουδά σε τρυφερά αλλά και πολύ επώδυνα κομμάτια της πλοκής.

Ο Δημήτρης Σαμόλης στη διάρκεια της παράστασης / NDP (Έλλη Πουπουλίδου)

Η τελευταία σκηνή της παράστασης συνοψίζει το έργο. Συνταράσσει τον θεατή, αποδίδοντας με λεκτική απλότητα μια πολυσύνθετη εμπειρία που «σημαδεύει» και τους πιο σκληρούς.

Αφήστε, λοιπόν, τις «στρακαστρούκες» να σκάσουν κάνοντας τον συνήθη τους κρότο και απολαύστε τον Δημήτρη Σαμόλη σε μια εξομολογητική ιστορία που παρασύρει.

