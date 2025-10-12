«Στρακαστρούκες»: Είδαμε την παράσταση του Δημήτρη Σαμόλη στο Μικρό Γκλόρια

Επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μετά από απανωτά sold out

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 23:51 Νετανιάχου: Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες αλλά η μάχη δεν τελείωσε
12.10.25 , 23:33 Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του
12.10.25 , 23:14 Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα
12.10.25 , 22:40 ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
12.10.25 , 21:44 Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
12.10.25 , 21:14 Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
12.10.25 , 20:41 Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
12.10.25 , 20:11 Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί
12.10.25 , 19:19 Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας
12.10.25 , 19:15 Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026
12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
12.10.25 , 18:19 «Φορτωμένο» επίδομα 3.250 ευρω: Πότε τελειώνει η προθεσμία
12.10.25 , 17:23 Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός από εκπυρσοκρότηση του όπλου του
12.10.25 , 17:07 Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
12.10.25 , 16:57 Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια
Οι χώρες με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
«Στρακαστρούκες»: Το τραγούδι του Δημήτρη Σαμόλη για την ομότιτλη παράσταση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο έργο του πολυτάλαντου Δημήτρη Σαμόλη «Στρακαστρούκες» ανεβαίνει για 3η χρονιά στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια και οι παραστάσεις των δύο πρώτων μηνών είναι ήδη sold out. Όχι άδικα!

Μέσα σε 75 λεπτά, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός κάνει με μαεστρικό τρόπο το δικό του σχόλιο για την «αγία ελληνική οικογένεια» και τα μηνύματα που επιθυμεί να περάσει είναι ξεκάθαρα. Μέσω της λιτής και συνάμα ευρηματικότατης σκηνοθεσίας του Μάριου Κακουλλή, ο Δημήτρης Σαμόλης «ακροβατεί» αξιέπαινα μεταξύ γέλιου κι έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ο μονόλογος αυτός καταφέρνει να σου αφηγηθεί μια ιστορία στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεις ένα κομμάτι σου, μια εμπειρία απ’ τη ζωή σου. Παρότι νιώθεις ότι είναι μια ιστορία γνώριμη, δεν είναι καθόλου τετριμμένη και έχει κάτι να πει, ένα δικό της αποτύπωμα να αφήσει.

Ο Δημήτρης Σαμόλης για τρίτη χρονιά στις Στρακαστρούκες  

Ο Δημήτρης Σαμόλης στις Στρακαστρούκες / NDP (Έλλη Πουπουλίδου)

Ο Κωνσταντής, ένα αγόρι διαφορετικό από τα άλλα, από ένα χωριό του Ηρακλείου της Κρήτης μεγαλώνει σε μια οικογένεια με τις τέσσερις μεγαλύτερες αδερφές του και τους δύο γονείς τους. Η σκληρότητα και ο εκφοβισμός που βιώνει από νεαρή ηλικία δεν του επιτρέπουν να ξεδιπλώσει τον εαυτό του στην ολότητά του. Αντιθέτως γίνεται ένας… άλλος για να μπορέσει να είναι αρεστός και να νιώσει πως ανήκει κάπου. Ακόμη κι έτσι, όμως, το κενό που νιώθει στο στήθος εξακολουθεί να τον βαραίνει. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του διαδραματίζει ο πατέρας του, ένας άνδρας «χοντροκομμένος» και βαρύς που δείχνει να αποδοκιμάζει τον μονάκριβο γιο του σε κάθε ευκαιρία, με αποτέλεσμα να τον απομακρύνει από οτιδήποτε τον κάνει ευτυχισμένο.

Ο βενιαμίν της οικογένειας από την Κρήτη μεγαλώνει με καταπίεση ως που έρχεται η ώρα να «ανοίξει τα φτερά του» και να φύγει από το κλειστόμυαλο χωριό του για γίνει αυτός που θέλει πραγματικά να είναι. 

Ο Σαμόλης -με τις γλυκόπικρές «Στρακαστρούκες» του- καταφέρνει να περάσει στον θεατή όλα τα συναισθήματα που διαπερνούν τον Κωνσταντή στις διάφορες φάσεις της ζωής του. Αλλάζει φωνή και στάση σώματος για να ενσαρκώσει άλλους ρόλους, όπως αυτός του πατέρα του, και νιώθεις σαν να τους έχεις μπροστά σου ολοζώντανους. Ενσωματώνει με ζηλευτό τρόπο τη μουσική στο έργο του και τραγουδά σε τρυφερά αλλά και πολύ επώδυνα κομμάτια της πλοκής. 

Στρακαστρούκες για τρίτη χρονιά στο Μικρό Γκλόρια

Ο Δημήτρης Σαμόλης στη διάρκεια της παράστασης / NDP (Έλλη Πουπουλίδου)

Η τελευταία σκηνή της παράστασης συνοψίζει το έργο. Συνταράσσει τον θεατή, αποδίδοντας με λεκτική απλότητα μια πολυσύνθετη εμπειρία που «σημαδεύει» και τους πιο σκληρούς. 

Αφήστε, λοιπόν, τις «στρακαστρούκες» να σκάσουν κάνοντας τον συνήθη τους κρότο και απολαύστε τον Δημήτρη Σαμόλη σε μια εξομολογητική ιστορία που παρασύρει.  

Θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, τηλ. 21 0360 0832

Συντελεστές
Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης
Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής
Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας
Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης
Μουσική: ECATI
Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Graphic design: Μιχάλης Δέμελης
Βίντεο: Θωμάς Παλυβός
Social media: Pop Communications
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00
Από 10 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 70 λεπτά


 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ
 |
ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top