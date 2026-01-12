11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά

Η νύχτα που ο Πειραιάς πάγωσε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 21:01 Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο
12.01.26 , 20:33 Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
12.01.26 , 20:02 Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου
12.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;
12.01.26 , 19:26 11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά
12.01.26 , 19:25 MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!
12.01.26 , 19:20 ΕΝΦΙΑ 2026: Έλεγχος για λάθη στο Ε9 πριν τα εκκαθαριστικά
12.01.26 , 19:13 Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό δώρο που δέχτηκε από την Πάρο
12.01.26 , 19:08 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
12.01.26 , 19:00 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό
12.01.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Δημήτρης μπλόφαρε και ξεγέλασε τους αγοραστές
12.01.26 , 18:28 Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς
12.01.26 , 18:26 Γεωργιάδης - Καιρίδης και πάλι κατά Δένδια
12.01.26 , 18:05 Skoda:΄Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά της Σαουδικής Αραβίας
12.01.26 , 18:00 Ο «Ζεράρ» από τους «Απαράδεκτους» ήρθε στο Cash or Trash με μία... βάρκα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα Μνήμης Και Τιμής Για Τον Πειραιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από τη μέρα που ο Πειραιάς υπέστη ένα από τα πιο τραγικά πλήγματα της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο καταστροφικός βομβαρδισμός της 11ης Ιανουαρίου 1944 από συμμαχικά αεροσκάφη, άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς άμαχους πολίτες κάθε ηλικίας και μια πόλη κατεστραμμένη, βαθιά πληγωμένη, που χρειάστηκε χρόνια για να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Ο Πειραιάς, όμως, άντεξε. Μέσα από την εργασία, την επιχειρηματικότητα και τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων του, ξαναχτίστηκε και εξελίχθηκε. Το εμπόριο της πόλης, βαθιά δεμένο με την καθημερινή ζωή και την κοινωνική συνοχή του Πειραιά, συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση, στην οικονομική ανάκαμψη και στη διατήρηση της ζωντάνιας των γειτονιών του.

Σήμερα, ο Πειραιάς στέκει όρθιος, δυνατός και εξωστρεφής. Η ιστορική μνήμη παραμένει η πυξίδα μας και υπενθυμίζει ότι η πρόοδος οικοδομείται πάνω στις αξίες της ειρήνης, της αντοχής και της αλληλεγγύης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τιμά τη μνήμη των θυμάτων και αποδίδει φόρο τιμής σε όλους όσοι χάθηκαν άδικα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή του εμπορίου ως πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προοπτικής για την πόλη.

Τιμούμε το παρελθόν, όχι μόνο με λόγια, αλλά με τη συνεχή προσπάθεια να χτίζουμε έναν Πειραιά αντάξιο της ιστορίας του, μια πόλη ειρήνης, δημιουργίας και μέλλοντος.

Ο βομβαρδισμός του Πειραιά το 1944 

Η 11η Ιανουαρίου 1944 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της νεότερης ιστορίας του Πειραιά. Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, η πόλη δέχθηκε σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό από συμμαχικές δυνάμεις, με στόχο τις λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν μια τεράστια ανθρώπινη και υλική καταστροφή που σημάδεψε ανεξίτηλα τον αστικό ιστό και τη μνήμη των κατοίκων.

Από νωρίς το πρωί, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στον Πειραιά, προειδοποιώντας για την επικείμενη επίθεση. Λίγη ώρα αργότερα, συμμαχικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν στον ουρανό και άρχισαν να ρίχνουν βόμβες σε κομβικά σημεία του λιμανιού, στις αποθήκες, στα ναυπηγεία και στις σιδηροδρομικές υποδομές. Ωστόσο, η πυκνή δόμηση της πόλης και η παρουσία χιλιάδων αμάχων μετέτρεψαν την επιχείρηση σε τραγωδία.

Κατοικίες κατέρρευσαν, δρόμοι ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες γειτονιές τυλίχθηκαν στις φλόγες. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια, ενώ όσοι επέζησαν περιγράφουν σκηνές πανικού, καπνού και απόλυτης σύγχυσης. Τα νοσοκομεία δεν επαρκούσαν για να περιθάλψουν τους τραυματίες, ενώ πολλοί νεκροί θάφτηκαν πρόχειρα τις επόμενες ημέρες.

Οι απώλειες ήταν τεράστιες. Χιλιάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν, ενώ η οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης υπέστη καίριο πλήγμα. Ο Πειραιάς, ήδη εξαντλημένος από την πείνα και τις στερήσεις της Κατοχής, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια νέα, βαθιά πληγή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top