11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά

Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από τη μέρα που ο Πειραιάς υπέστη ένα από τα πιο τραγικά πλήγματα της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο καταστροφικός βομβαρδισμός της 11ης Ιανουαρίου 1944 από συμμαχικά αεροσκάφη, άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς άμαχους πολίτες κάθε ηλικίας και μια πόλη κατεστραμμένη, βαθιά πληγωμένη, που χρειάστηκε χρόνια για να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Ο Πειραιάς, όμως, άντεξε. Μέσα από την εργασία, την επιχειρηματικότητα και τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων του, ξαναχτίστηκε και εξελίχθηκε. Το εμπόριο της πόλης, βαθιά δεμένο με την καθημερινή ζωή και την κοινωνική συνοχή του Πειραιά, συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση, στην οικονομική ανάκαμψη και στη διατήρηση της ζωντάνιας των γειτονιών του.

Σήμερα, ο Πειραιάς στέκει όρθιος, δυνατός και εξωστρεφής. Η ιστορική μνήμη παραμένει η πυξίδα μας και υπενθυμίζει ότι η πρόοδος οικοδομείται πάνω στις αξίες της ειρήνης, της αντοχής και της αλληλεγγύης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τιμά τη μνήμη των θυμάτων και αποδίδει φόρο τιμής σε όλους όσοι χάθηκαν άδικα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή του εμπορίου ως πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προοπτικής για την πόλη.

Τιμούμε το παρελθόν, όχι μόνο με λόγια, αλλά με τη συνεχή προσπάθεια να χτίζουμε έναν Πειραιά αντάξιο της ιστορίας του, μια πόλη ειρήνης, δημιουργίας και μέλλοντος.

Ο βομβαρδισμός του Πειραιά το 1944

Η 11η Ιανουαρίου 1944 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της νεότερης ιστορίας του Πειραιά. Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, η πόλη δέχθηκε σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό από συμμαχικές δυνάμεις, με στόχο τις λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν μια τεράστια ανθρώπινη και υλική καταστροφή που σημάδεψε ανεξίτηλα τον αστικό ιστό και τη μνήμη των κατοίκων.

Από νωρίς το πρωί, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στον Πειραιά, προειδοποιώντας για την επικείμενη επίθεση. Λίγη ώρα αργότερα, συμμαχικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν στον ουρανό και άρχισαν να ρίχνουν βόμβες σε κομβικά σημεία του λιμανιού, στις αποθήκες, στα ναυπηγεία και στις σιδηροδρομικές υποδομές. Ωστόσο, η πυκνή δόμηση της πόλης και η παρουσία χιλιάδων αμάχων μετέτρεψαν την επιχείρηση σε τραγωδία.

Κατοικίες κατέρρευσαν, δρόμοι ισοπεδώθηκαν και ολόκληρες γειτονιές τυλίχθηκαν στις φλόγες. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια, ενώ όσοι επέζησαν περιγράφουν σκηνές πανικού, καπνού και απόλυτης σύγχυσης. Τα νοσοκομεία δεν επαρκούσαν για να περιθάλψουν τους τραυματίες, ενώ πολλοί νεκροί θάφτηκαν πρόχειρα τις επόμενες ημέρες.

Οι απώλειες ήταν τεράστιες. Χιλιάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν, ενώ η οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης υπέστη καίριο πλήγμα. Ο Πειραιάς, ήδη εξαντλημένος από την πείνα και τις στερήσεις της Κατοχής, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια νέα, βαθιά πληγή.