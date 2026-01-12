Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς

Εικόνες από την εντυπωσιακή τελετή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 21:01 Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο
12.01.26 , 20:33 Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
12.01.26 , 20:02 Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου
12.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;
12.01.26 , 19:26 11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά
12.01.26 , 19:25 MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!
12.01.26 , 19:20 ΕΝΦΙΑ 2026: Έλεγχος για λάθη στο Ε9 πριν τα εκκαθαριστικά
12.01.26 , 19:13 Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό δώρο που δέχτηκε από την Πάρο
12.01.26 , 19:08 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
12.01.26 , 19:00 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό
12.01.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Δημήτρης μπλόφαρε και ξεγέλασε τους αγοραστές
12.01.26 , 18:28 Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς
12.01.26 , 18:26 Γεωργιάδης - Καιρίδης και πάλι κατά Δένδια
12.01.26 , 18:05 Skoda:΄Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά της Σαουδικής Αραβίας
12.01.26 , 18:00 Ο «Ζεράρ» από τους «Απαράδεκτους» ήρθε στο Cash or Trash με μία... βάρκα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Louise Delmotte)
Ιαπωνία: Πιστοί Εξαγνίζονται Για Τη Νέα Χρονιά Σε Κρύα Νερά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια εντυπωσιακή τελετή που συνδυάζει την πνευματικότητα με ακραία σωματική αντοχή, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Τόκιο για να συμμετάσχουν στο Kanchu Misogi — ένα παγωμένο μπάνιο που συμβολίζει τον καθαρμό της ψυχής και την προσευχή για υγεία στο νέο έτος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ιερό χώρο Teppuzu Inari Shrine στην καρδιά της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου περίπου 100 πιστοί κυρίως άνδρες στα λευκά και λίγες γυναίκες με παραδοσιακές λευκές ρόμπες — βρέθηκαν μπροστά σε μια αυλή με νερό γεμάτο παγάκια.

 

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ακούει μέταλ & λατρεύει τη Θάτσερ

Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς

AP (Louise Delmotte)

Πριν βουτήξουν στο παγωμένο νερό, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές τελετές. Αυτό περιλάμβανε ψαλμούς, προσευχές και προθέρμανση, καθώς και το πατροπαράδοτο τρέξιμο γύρω από τον ιερό χώρο για να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμαστεί η ψυχή για το δύσκολο αυτό τελετουργικό.

Μουσικά όργανα όπως τύμπανα και φλογέρες συνόδευαν το συμβολικό τελετουργικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης συγκέντρωσης και πολιτιστικής παράδοσης, ενώ οι συμμετέχοντες ράντιζαν το σώμα τους με το κρύο νερό και ύψωναν φωνές για να ενισχύσουν την ψυχική τους αντοχή.

Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη... AI!

Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς

AP (Louise Delmotte)

Η Kanchu Misogi έχει τις ρίζες της στην σιντοϊστική παράδοση — τον ιαπωνικό ιθαγενή θρησκευτικό τρόπο — όπου η σωματική δυσκολία εκλαμβάνεται ως μέσον για καθαρμό και απελευθέρωση από τα προηγούμενα αμαρτήματα, καθώς και για την καλή τύχη στη νέα χρονιά.

Αν και παλιά περιοριζόταν στα μέλη του ιερού, η τελετή πλέον προσελκύει κοινό από όλη την Ιαπωνία και πέραν αυτής, με τις θέσεις να εξαντλούνται γρήγορα κάθε χρόνο. Παρατηρητές και τουρίστες παρακολουθούν από τις άκρες της αυλής, καταγράφοντας στιγμές αφοσίωσης, πνευματικής αναζήτησης και συλλογικής συνέργειας ενάντια στο ψύχος.

Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς

AP (Louise Delmotte)

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο μοναδικά πολιτιστικά γεγονότα του ιαπωνικού χειμώνα, συνδέοντας βαθιά τις παραδόσεις της χώρας με την προσπάθεια για πνευματική αναζωογόνηση και σωματική αντοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΑΠΩΝΙΑ
 |
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 |
ΤΕΛΕΤΗ
 |
ΝΕΡΟ
 |
ΤΟΚΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top