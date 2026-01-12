Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς

Σε μια εντυπωσιακή τελετή που συνδυάζει την πνευματικότητα με ακραία σωματική αντοχή, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Τόκιο για να συμμετάσχουν στο Kanchu Misogi — ένα παγωμένο μπάνιο που συμβολίζει τον καθαρμό της ψυχής και την προσευχή για υγεία στο νέο έτος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ιερό χώρο Teppuzu Inari Shrine στην καρδιά της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου περίπου 100 πιστοί — κυρίως άνδρες στα λευκά και λίγες γυναίκες με παραδοσιακές λευκές ρόμπες — βρέθηκαν μπροστά σε μια αυλή με νερό γεμάτο παγάκια.

Πριν βουτήξουν στο παγωμένο νερό, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές τελετές. Αυτό περιλάμβανε ψαλμούς, προσευχές και προθέρμανση, καθώς και το πατροπαράδοτο τρέξιμο γύρω από τον ιερό χώρο για να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμαστεί η ψυχή για το δύσκολο αυτό τελετουργικό.

Μουσικά όργανα όπως τύμπανα και φλογέρες συνόδευαν το συμβολικό τελετουργικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης συγκέντρωσης και πολιτιστικής παράδοσης, ενώ οι συμμετέχοντες ράντιζαν το σώμα τους με το κρύο νερό και ύψωναν φωνές για να ενισχύσουν την ψυχική τους αντοχή.

Η Kanchu Misogi έχει τις ρίζες της στην σιντοϊστική παράδοση — τον ιαπωνικό ιθαγενή θρησκευτικό τρόπο — όπου η σωματική δυσκολία εκλαμβάνεται ως μέσον για καθαρμό και απελευθέρωση από τα προηγούμενα αμαρτήματα, καθώς και για την καλή τύχη στη νέα χρονιά.

Αν και παλιά περιοριζόταν στα μέλη του ιερού, η τελετή πλέον προσελκύει κοινό από όλη την Ιαπωνία και πέραν αυτής, με τις θέσεις να εξαντλούνται γρήγορα κάθε χρόνο. Παρατηρητές και τουρίστες παρακολουθούν από τις άκρες της αυλής, καταγράφοντας στιγμές αφοσίωσης, πνευματικής αναζήτησης και συλλογικής συνέργειας ενάντια στο ψύχος.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο μοναδικά πολιτιστικά γεγονότα του ιαπωνικού χειμώνα, συνδέοντας βαθιά τις παραδόσεις της χώρας με την προσπάθεια για πνευματική αναζωογόνηση και σωματική αντοχή.