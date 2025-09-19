Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη... AI!

Ένα ανερχόμενο πολιτικό κόμμα στην Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι ο νέος του ηγέτης θα είναι… AI, έπειτα από την αποχώρηση του εκκεντρικού ιδρυτή του, ο οποίος υπέστη βαριά ήττα στις πρόσφατες εκλογές.

«Ο νέος ηγέτης θα είναι AI», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κόκι Οκουμούρα, υποψήφιος διδάκτορας στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης και «βοηθός του νέου ηγέτη».

Ο 25χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κιότο, που θα κατέχει τυπικά τη θέση του αρχηγού, σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες γύρω από την εφαρμογή του AI δεν έχουν ακόμη καθοριστεί - ούτε το πότε, ούτε το πώς θα τεθεί σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δε θα υπαγορεύει την πολιτική δράση των μελών, αλλά θα επικεντρώνεται σε οργανωτικές αποφάσεις. Ο Οκουμούρα κέρδισε πρόσφατα εσωκομματική αναμέτρηση για τη διαδοχή του Ισιμαρού, του απερχόμενου ηγέτη.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ιστορική απόφαση της Αλβανίας να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε υπουργό AI με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το κόμμα και η αποτυχία στις κάλπες

Το «Path to Rebirth» (Δρόμος προς την Αναγέννηση), ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τον Σίντζι Ισιμαρού. Το κόμμα δεν έχει επίσημο πολιτικό πρόγραμμα, αφήνοντας τα μέλη του ελεύθερα να καθορίσουν τη δική τους ατζέντα.

Ο Ισιμαρού είχε προκαλέσει έκπληξη όταν κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις τοπικές εκλογές για τη δημαρχία του Τόκιο το 2024, χάρη σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικτυακή καμπάνια. Ωστόσο, παραιτήθηκε από την ηγεσία έπειτα από τη συντριπτική αποτυχία του κόμματος στις εκλογές για τη Γερουσία φέτος.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συγκέντρωσε, το «Path to Rebirth» δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα. Όλοι οι 42 υποψήφιοί του ηττήθηκαν στις εκλογές της τοπικής συνέλευσης του Τόκιο τον Ιούνιο, ενώ αντίστοιχα και οι 10 υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές της Άνω Βουλής τον Ιούλιο βρέθηκαν εκτός κοινοβουλίου.