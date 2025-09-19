Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη... AI!

Τι αρμοδιότητες θα αναλάβει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 13:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
19.09.25 , 13:02 Δούνια: «Έστειλα "καλή επιτυχία" στον Κ. Τσουρό. Είμαστε πολιτισμένοι»
19.09.25 , 13:00 Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
19.09.25 , 12:54 Μαρίνα Σάττι: «Όλο το καλοκαίρι δε σας ενδιέφερε τι έκανα;»
19.09.25 , 12:53 Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
19.09.25 , 12:51 Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο
19.09.25 , 12:44 Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
19.09.25 , 12:42 Γκοτσόπουλος: «Οι αγάπες οι μεγάλες ξεκινάνε από μεγάλο μίσος»
19.09.25 , 12:40 Ίλιον: 13χρονη «έφαγε» γροθιά στο πρόσωπο
19.09.25 , 12:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Έκανα τατουάζ την προσωπογραφία του πατέρα μου»
19.09.25 , 12:14 Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
19.09.25 , 12:07 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
19.09.25 , 12:00 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
19.09.25 , 11:50 GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»
19.09.25 , 11:50 Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
Συναγερμός για την έξαρση του μύκητα Candida auris
GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Takashi Aoyama)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ανερχόμενο πολιτικό κόμμα στην Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι ο νέος του ηγέτης θα είναι… AI, έπειτα από την αποχώρηση του εκκεντρικού ιδρυτή του, ο οποίος υπέστη βαριά ήττα στις πρόσφατες εκλογές.

«Ο νέος ηγέτης θα είναι AI», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κόκι Οκουμούρα, υποψήφιος διδάκτορας στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης και «βοηθός του νέου ηγέτη».

Αλβανία: Η πρώτη ΑΙ υπουργός - Η Diella στη «μάχη» κατά της διαφθοράς

Ο 25χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κιότο, που θα κατέχει τυπικά τη θέση του αρχηγού, σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες γύρω από την εφαρμογή του AI δεν έχουν ακόμη καθοριστεί - ούτε το πότε, ούτε το πώς θα τεθεί σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δε θα υπαγορεύει την πολιτική δράση των μελών, αλλά θα επικεντρώνεται σε οργανωτικές αποφάσεις. Ο Οκουμούρα κέρδισε πρόσφατα εσωκομματική αναμέτρηση για τη διαδοχή του Ισιμαρού, του απερχόμενου ηγέτη.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ιστορική απόφαση της Αλβανίας να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε υπουργό AI με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ

Το κόμμα και η αποτυχία στις κάλπες

Το «Path to Rebirth» (Δρόμος προς την Αναγέννηση), ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τον Σίντζι Ισιμαρού. Το κόμμα δεν έχει επίσημο πολιτικό πρόγραμμα, αφήνοντας τα μέλη του ελεύθερα να καθορίσουν τη δική τους ατζέντα.

Ο Ισιμαρού είχε προκαλέσει έκπληξη όταν κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις τοπικές εκλογές για τη δημαρχία του Τόκιο το 2024, χάρη σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικτυακή καμπάνια. Ωστόσο, παραιτήθηκε από την ηγεσία έπειτα από τη συντριπτική αποτυχία του κόμματος στις εκλογές για τη Γερουσία φέτος.

Ιαπωνία: Ρεκόρ σε αιωνόβιους πολίτες - Ποιο το μυστικό της μακροζωίας τους

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συγκέντρωσε, το «Path to Rebirth» δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα. Όλοι οι 42 υποψήφιοί του ηττήθηκαν στις εκλογές της τοπικής συνέλευσης του Τόκιο τον Ιούνιο, ενώ αντίστοιχα και οι 10 υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές της Άνω Βουλής τον Ιούλιο βρέθηκαν εκτός κοινοβουλίου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΑΠΩΝΙΑ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
AI
 |
ΚΟΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top