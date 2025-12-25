Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι

Στην κουζίνα της μπήκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, προκειμένου να ετοιμάσει ένα λαχταριστό εορταστικό γεύμα για την οικογένειά της.

Η οικοδέσποινα του Happy Day, που αγαπά ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, βλέπει τις γιορτές ως την τέλεια αφορμή για να βρεθεί όλη η οικογένεια μαζί και να απολαύσει όμορφες στιγμές γεμάτες αγάπη και χαρά.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίζεται με πιτζάμες και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, αποδεικνύοντας πως η χαρά των γιορτών κρύβεται στις απλές και αυθεντικές στιγμές.

Για ακόμη μια χρονιά, η παρουσιάστρια του Alpha επέλεξε να τιμήσει την παράδοση και να ετοιμάσει η ίδια μια γεμιστή γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι, δείχνοντας έμπρακτα τη φροντίδα της προς τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τήρησε για άλλη μια χρονιά το χριστουγεννιάτικο έθιμο

Φέτος, χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις λόγω εορτών, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε τον χρόνο να αφιερωθεί στο μενού και να φτιάξει ένα γιορτινό γεύμα που θα ενθουσιάσει τα αγαπημένα της πρόσωπα. Οι διαδικτυακοί της φίλοι έδειξαν άμεσα τον ενθουσιασμό τους για τη δημοσίευση, σχολιάζοντας με εγκωμιαστικά λόγια τις ικανότητες της όμορφης μανούλας στη μαγειρική.

Να θυμίσουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι παντρεμένη με τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό από τον Ιούνιο του 2011, μετά από περίπου 1,5 χρόνο σχέσης. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Νάγια (12 ετών), τη Μαίρη (11 ετών) και τον Γιάννη-Εφραίμ (7 ετών), με την ανατροφή τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα των δύο γονιών.

Οι γιορτές αποτελούν για την οικογένεια την ιδανική ευκαιρία να μοιραστεί αγκαλιές, γέλια και να δημιουργήσει πολύτιμες αναμνήσεις.