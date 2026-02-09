Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Χειροπέδες στα αδέρφια «Πούτιν» & «Πρόεδρος»

7 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο - Εξήγαγαν το 80% της παραγωγής

09.02.26 , 21:43 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Χειροπέδες στα αδέρφια «Πούτιν» & «Πρόεδρος»
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (9/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα πέτυχε το ελληνικό FBI. Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν – ίσως το μεγαλύτερο – κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα αρχηγικά μέλη, με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», ενώ η έρευνα δείχνει και εμπλοκή αστυνομικού.

Σε καρέκλα με κόκκινη επένδυση και την προσωπογραφία του Ρώσου προέδρου καθόταν ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος των λαθραίων τσιγάρων και κινούσε τα νήματα της οργάνωσης. Του άρεσε να τον αποκαλούν «Πούτιν».

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων κατά «Greek Mafia»: Ξυλοδαρμοί και εκβιασμοί 

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα αρχηγικά μέλη, με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος»

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Α μπλιετ, σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν, θα δούμε τι θα μου πει.
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Δηλαδή;
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Ε, να δω πώς θα συνεχίσουμε.

Δεξί χέρι του «Πούτιν», ο αδερφός του, ο «Πρόεδρος». Τον φώναζαν έτσι γιατί ήταν επικεφαλής Συλλόγου Ποντίων.

Λαθραία τσιγάρα: Είχαν πρόβατα για «βιτρίνα» στις αυλές των εργοστασίων

Λαθραία τσιγάρα: Είχαν πρόβατα για «βιτρίνα» στις αυλές των εργοστασίων

Όταν δεν έβγαζε λόγους για τους Ποντίους, έδινε εντολές στον «Μουσάτο» – ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στη Δυτική Αττική, υπαρχηγό του κυκλώματος. Το «στρατηγείο» τους ήταν στα Άνω Λιόσια. Από εκεί έλεγχαν τις… κτηνοτροφικές τους μονάδες. Έτσι είχαν βαφτίσει ένα από τα εργοστάσια. Μάλιστα, στην αυλή υπήρχαν και πρόβατα! Αυτή ήταν η βιτρίνα τους.

«Η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια», λέει ο Φώτης Ντουίτσης, υποστράτηγος, διοικητής διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. 

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων 

  • 3 εργοστάσια
  • 6 αποθήκες (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια)

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε εκβιασμό από εφοριακούς της ΔΟΥ Σερρών

Περνούσαν τα λαθραία τσιγάρα με τιμολόγια για... φρούτα και λαχανικά 

Περνούσαν τα λαθραία τσιγάρα με τιμολόγια για... φρούτα και λαχανικά 

Το 80% της παραγωγής τους έβγαινε στο εξωτερικό, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φορτηγά περνούσαν τα σύνορα δήθεν με φρούτα, λαχανικά και οικοδομικά υλικά. Πλαστά τιμολόγια, πλαστές και οι πινακίδες των οχημάτων. Έδιναν σε μετρητά 1 εκατομμύριο μόνο για τα μισθωτήρια των χώρων. Η ζημία για το Δημόσιο – με βάση τα όσα κατασχέθηκαν – ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν το χρήμα σε… τσουβάλια και λογαριασμούς, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Είχαν αδυναμία και στην… τέχνη. Στην κατοχή αρχηγικού μέλους βρέθηκε πίνακας που φέρεται να ανήκει στον ζωγράφο Αλέξη Ακριθάκη. Εξετάζεται αν είναι αυθεντικός.

Κύκλωμα δήλωνε «μαϊμού» κλοπές αυτοκινήτων για να παίρνει αποζημιώσεις!

Στην κατοχή αρχηγικού μέλους βρέθηκε πίνακας που φέρεται να ανήκει στον ζωγράφο Αλέξη Ακριθάκη. Εξετάζεται αν είναι αυθεντικός.

Υγειονομική βόμβα τα λαθραία τσιγάρα - Τρωκτικά και περιττώματα στους χώρους παρασκευής 

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Χειροπέδες στα αδέρφια «Πούτιν» & «Πρόεδρος»

Δεν είναι όμως μόνο τα διαφυγόντα κέρδη και τα ιλιγγιώδη ποσά. Τα λαθραία τσιγάρα αποτελούσαν υγειονομική βόμβα για την υγεία των πολιτών που τα προμηθεύονταν λόγω του χαμηλού κόστους αγοράς.

Δεν υπήρχαν συνθήκες υγιεινής. Στον χώρο παρασκευής των τσιγάρων κυκλοφορούσαν τρωκτικά, μπαινόβγαιναν αδέσποτα σκυλιά, ενώ στους εξωτερικούς χώρους υπήρχαν περιττώματα από διάφορα ζώα. Ο χώρος βρωμούσε, η οσμή ήταν απερίγραπτη.

Επομένως, άθλιες συνθήκες παρασκευής, κανένας κανόνας καθαριότητας, κανένας τυπικός έλεγχος, όπως γίνεται στα μεγάλα εργοστάσια.
Σε παλαιότερη εξάρθρωση ίδιου κυκλώματος, πριν λίγους μήνες, μέσα στα λαθραία τσιγάρα είχαν εντοπιστεί μέχρι και περιττώματα από τρωκτικά. Απόλυτη υγειονομική βόμβα.

Τους νοιάζει μόνο το κέρδος και όχι ο καταναλωτής. Τώρα, η σύνθεση του τσιγάρου θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, για να εντοπιστεί, εκτός από τις βλαβερές ουσίες, τι άλλο περιείχαν.

Αστυνομικός κατηγορείται ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να δίνει πληροφορίες 

Αστυνομικός κατηγορείται ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να δίνει πληροφορίες 

Για να ελέγχουν τις κινήσεις γύρω από τα εργοστάσια, σήκωναν μέχρι και drone. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσαν κι έναν αστυνομικό. Φέρεται να του έδιναν 500 ευρώ για να δίνει πληροφορίες για πινακίδες ύποπτων οχημάτων. Πρόσεχαν όμως πολύ και στις επικοινωνίες. Όλα κωδικοποιημένα.

  • «Καρούμπαλο» ήταν οι αστυνομικοί
  • «Πορτοκαλί» τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα
  • «Γαϊδούρια» επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών

Συνολικά έχουν συλληφθεί 25 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 13.

