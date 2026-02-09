Καταγγελία για κρατικό χρήμα σε προγράμματα κατάρτισης που έκοψε η ΕΕ!

Το «μπλοκάρισμα» προγραμμάτων 105 εκατ. ευρώ και η θητεία Ά. Στρατινάκη

Πηγή: Ρεπορτάζ Πέτρος Μποτσαράκος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν είναι μόνον η υπόθεση Παναγόπουλου και της ΓΣΕΕ στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.  Θέμα με τη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης συνολικά από το υπουργείο Εργασίας άνοιξαν σημερινά δημοσιεύματα, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για νέα φαινόμενα κυβερνητικής διαφθοράς. 

Όπως ανέφερε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο χρηματοδοτήσεων για κατάρτιση που φτάνει τα 105 εκατ. ευρώ,  το οποίο φέρεται να διατίθεται με μια διαδικασία παράκαμψης της ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας  powergame  από το  2020, επί θητείας  Άννας Στρατινάκη ως Γενικής Γραμματέως στο Υπουργείο Εργασίας, άρχισαν να διαμορφώνονται σύνθετα σχήματα  με ενδιάμεσες εταιρίες  για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Στο δημοσίευμα «φωτογραφίζονται» οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης και Νίκη Κεραμέως. 

Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά

Το 2024 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα 347 εκατ. ευρώ όπως φαινεται στο έγγραφο που είχε σταλεί προς έγκριση στην ευρωπαϊκη επιτροπή. 

Νέα αποκάλυψη για τα προγράμματα κατάρτισης

Νέα αποκάλυψη για τα προγράμματα κατάρτισης  

Όπως φαίνεται όμως στο δεύτερο έγγραφο 105 εκατομμύρια από αυτά δεν εγκρίθηκαν

Η αποκάλυψη για προγράμματα 105 εκατ. ευρώ που μπλόκαρε η ΕΕ

Η αποκάλυψη για προγράμματα 105 εκατ. ευρώ που μπλόκαρε η ΕΕ 

Το 2025 η κυβέρνηση νομοθέτησε τα προγράμματα αυτά να χρηματοδοτηθούν με κρατικά χρήματα, παραβλέποντας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει γνωμοδοτήσει ότι έπρεπε να δίδονται ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Όλα έγιναν νόμιμα λέει η κυβέρνηση. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ μιλά για παράκαμψη των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για παραγωγή σκανδάλων. Επιπλέον,  υποστηρίζει ότι μέσα σε 8 μήνες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης έδωσε 3 απευθείας αναθέσεις στην εταιρία του Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της κας Στρατινάκη.
 

