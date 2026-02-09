Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Οι δύο τούρτες και οι ευχές που αντάλλαξαν στον «αέρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 13:48 Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
09.02.26 , 13:44 MasterChef: Θα προκαλέσει ο Χάρης τον αρχηγό Γιώργο σε μονομαχία;
09.02.26 , 13:36 Bad Bunny: Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε από το μηδέν & κατέκτησε την κορυφή!
09.02.26 , 12:42 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
09.02.26 , 12:15 Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
09.02.26 , 12:07 Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV στο Νοσοκομείο «Παίδων»
09.02.26 , 12:00 Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
09.02.26 , 11:29 Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση
09.02.26 , 11:28 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει το κοριτσάκι που βρέθηκε σε σιντριβάνι
09.02.26 , 11:15 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»
09.02.26 , 10:55 Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
09.02.26 , 10:55 Μαρέβα Μητσοτάκη: Τα νεότερα για την υγεία της, μετά την επέμβαση στο ΚΑΤ
09.02.26 , 10:49 Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»
09.02.26 , 10:27 StarLight- Γιώργος Παπαπαύλου: «Το θέατρο είναι κάτι ιερό, είναι συνάντηση»
09.02.26 , 10:17 Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Θρίλερ στο Καρπενήσι: Ακέφαλη και γυμνή σορός σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, η Φαίη Σκορδά γιορτάζει τα 46α γενέθλιά της, αλλά δεν είναι η μόνη καθώς γενέθλια έχει κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που είναι συνομήλικός της.

Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Οι συνεργάτες τους στην εκπομπή Buongiorno τούς επιφύλασσαν μια όμορφη έκπληξη στο πλατό. Ένα μπουκέτο λουλούδια κατέφτασε για την παρουσιάστρια, ενώ οι παρουσιαστές έσβησαν μία ροζ και μία μπλε τούρτα!

Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να σε χαιρόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η χρονιά για εσένα να σου φέρει πολλές αγκαλιές μέσα στο σπίτι του και να γεμίσει το σπίτι σου από παιδικές φωνούλες», είπε η Φαίη Σκορδά στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Εγώ από την πλευρά μου σου ευχηθώ, γιατί δεν είναι μόνο η συνεργασία μας, εγώ σε θεωρώ αδελφή μου. Όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις σε όλους μας, να τη λάβεις πολλαπλάσια γιατί σου αξίζει», είπε με τη σειρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Περνάνε τα χρόνια και αυτή είναι μια μέρα που την προσπερνάς. Εγώ όμως, μεγαλώνοντας χαίρομαι πιο πολύ τα γενέθλιά μου. Πριν 10 χρόνια έλεγα σιγά τα γενέθλια. Να είμαστε όλοι καλά», τόνισε η Φαίη Σκορδά ενώ κι οι δύο έσβησαν μαζί τα κεράκια τους στις τούρτες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top