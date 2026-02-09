Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, η Φαίη Σκορδά γιορτάζει τα 46α γενέθλιά της, αλλά δεν είναι η μόνη καθώς γενέθλια έχει κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που είναι συνομήλικός της.

Οι συνεργάτες τους στην εκπομπή Buongiorno τούς επιφύλασσαν μια όμορφη έκπληξη στο πλατό. Ένα μπουκέτο λουλούδια κατέφτασε για την παρουσιάστρια, ενώ οι παρουσιαστές έσβησαν μία ροζ και μία μπλε τούρτα!

«Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να σε χαιρόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η χρονιά για εσένα να σου φέρει πολλές αγκαλιές μέσα στο σπίτι του και να γεμίσει το σπίτι σου από παιδικές φωνούλες», είπε η Φαίη Σκορδά στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Εγώ από την πλευρά μου σου ευχηθώ, γιατί δεν είναι μόνο η συνεργασία μας, εγώ σε θεωρώ αδελφή μου. Όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις σε όλους μας, να τη λάβεις πολλαπλάσια γιατί σου αξίζει», είπε με τη σειρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Περνάνε τα χρόνια και αυτή είναι μια μέρα που την προσπερνάς. Εγώ όμως, μεγαλώνοντας χαίρομαι πιο πολύ τα γενέθλιά μου. Πριν 10 χρόνια έλεγα σιγά τα γενέθλια. Να είμαστε όλοι καλά», τόνισε η Φαίη Σκορδά ενώ κι οι δύο έσβησαν μαζί τα κεράκια τους στις τούρτες.