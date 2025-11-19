Η «νέα» Φαίη Σκορδά είναι... κάτι ανάμεσα σε Μούσχουρη και Νικολούλη!

Φαίη Σκορδά: Η επική αντίδραση on air μετά την επέμβαση στα μάτια

Μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές της σεζόν χάρισε σήμερα η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας μαύρα μεγάλα γυαλιά μετά την επέμβαση που έκανε στα μάτια.

Η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής, βλέποντας τον εαυτό της στο monitor, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της.

Η «νέα» Φαίη Σκορδά

«Δες εδώ πώς είμαι!» είπε, ξεσπώντας σε νευρικά γέλια, ενώ οι συνεργάτες της δεν άργησαν να την πειράξουν και μάλιστα πολύ.

Ο ένας μετά τον άλλον, οι συνεργάτες της Φαίης τη… βάφτιζαν με διαφορετικό όνομα: «Αγγελική Νικολούλη! Τι υπόθεση έχουμε σήμερα; Πάμε στον τόπο για ρεπορτάζ;», «Νάνα Μούσχουρη! Καλημέρα, καλημέρα».

«Δεν είσαι ο Σωτήρης!», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η Φαίη βλέποντας ξανά τον «νέο» της εαυτό είπε: «Δεν μπορώ να βγάλω εκπομπή έτσι!», με τους υπόλοιπους να της επιμένουν ότι της πηγαίνουν πολύ τα γυαλιά.

Η Βίκυ Παγιατάκη πήγε και τα αγόρασε!

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Φαίη, τα γυαλιά δεν ήταν καν δική της επιλογή.

«Τι είπα χθες; Για να καταλάβετε τώρα τι άνθρωπος είναι η Βίκυ Παγιατάκη. Πήγε και τα αγόρασε! Και μου λέει: “Αυτά θα βάλεις!”», προκαλώντας νέο χαμό στο πλατό.

Νάνα Μούσχουρη

«Ωραίο είναι! Ωραίο!» της φώναζαν, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Εμένα μου αρέσει, αλλά… δες πώς είμαι!»

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, άρχισε να της τραγουδούν και «Πέφτει βροχή» σαν… Νάνα Μούσχουρη, ενώ όλοι γύρω της έκλαιγαν από τα γέλια.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με κέφι

Παρά το κωμικό χάος, η Φαίη κατάφερε να περάσει στο πρόγραμμα της εκπομπής.

«Μαζί μας σήμερα θα είναι ο Γιάννης Σμαραγδής!» είπε, ενώ ζήτησε… μια «μικρή χάρη» από τους συνεργάτες της, για να τελειώσει γρήγορα τις διαφημίσεις και «να το λύσουμε το θέμα», όπως είπε χαριτολογώντας.

Αγγελικη Νικολούλη

Ακόμη και τότε, το πείραγμα δε σταμάτησε, με εκείνη να παίρνει μέρος στο αστείο και να συνεχίζει να αστειεύεται με τον Άρη Καβατζίκη και την υπόλοιπη ομάδα.

