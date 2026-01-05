Κυπέλλο Ράλλυ Κρήτης 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Κρήτης του 2026. Η «εκκίνηση» του θεσμού θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου με το 15ο Μίνι Ράλλυ Χανίων, με το Ράλλυ Σπριντ Αρκάδι να είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτος και τελευταίος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Κρήτης θα είναι το 47ο Ράλλυ Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του θεσμού απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

· Μίνι Ράλλυ Χανίων (25-26 Απριλίου)

· Ράλλυ Σπριντ Αρκάδι (26-27 Σεπτεμμβρίου)

· Ράλλυ Κρήτης (24-25 Οκτωβρίο

