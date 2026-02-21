Στις 100.000 ευρώ το τίμημα για τις 262 ιστορικές φωτογραφίες

Στη Γάνδη του Βελγίου παραμένει η ελληνική επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να έρθουν στη χώρα μας τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που καταγράφουν την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, αλλά και στιγμές από την επιβίωση των Ελλήνων στην Κατοχή. Η συμφωνία με τον Βέλγο συλλέκτη που τις πωλούσε στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι έφτασε τις 100.000 ευρώ.

Ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 160 φωτογραφίες, τελικά η συλλογή περιλαμβάνει 262 σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα από την περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Η συμφωνία εκτιμάται γύρω στις 100.000 ευρώ.

Στο δημαρχείο του Έβεργκεμ, ο συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε υπέγραψε προσύμφωνο παράδοσης των φωτογραφιών με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι εντόπισαν στα καρέ και άλλα σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα.

Η συλλογή, εκτός από φωτογραφίες που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των 200 ηρώων της Καισαριανής, περιλαμβάνει και σπάνια στιγμιότυπα από τη σκληρή καθημερινότητα των Ελλήνων την περίοδο της Κατοχής.

Ιδιαίτερη αίσθηση πάντως προκαλεί ότι τα καρέ της εκτέλεσης που είχε στην κατοχή του ο ναζί υπολοχαγός Χέρμαν Χόιερ και πιθανότατα τράβηξε ο ίδιος, ήταν η απόδειξη στους ανώτερους στρατιωτικούς των Ες-Ες για τη στάση που κρατούσαν απέναντι στους μαχόμενους Έλληνες.

Οι επαφές της ελληνικής αποστολής θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες στη Γάνδη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει την επιστροφή των σπάνιων ιστορικών ντοκουμέντων στην Ελλάδα.