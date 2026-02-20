Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US

Δύσκολες ώρες περνάει ο Τρύφωνας Σαμαράς από χθες το βράδυ, καθώς εντόπισε νεκρό το αγαπημένο του σκυλάκι, τη Νικόλ, στα παρασκήνια του J2US.

Το δυσάρεστο γεγονός έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή Buongiorno και συγκεκριμένα από την Κατερίνα Ζαρίφη.

Συγκεκριμένα, είπε το πρωί της Παρασκευής: «από ό,τι διάβαζα στο ρεπορτάζ χθες, ο Τρύφωνας ήταν στις πρόβες του Just the 2 of Us και το σκυλάκι ήταν ελεύθερο γιατί είναι και πολύ, ήταν πολύ φιλικό η Νικόλ…

Ήταν στο πλατό. Τελικά, κάποια στιγμή άρχισε ο Τρύφωνας να ανησυχεί γιατί δεν την έβλεπε στο οπτικό του πεδίο, από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, το σκυλάκι έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων και έχασε τη ζωή του ακαριαία».

Ο Τρύφωνας Σαμαράς φέτος βρίσκεται στα backstage του J2US, μαζί με την γνωστή influencer Modern Cinderella.

Ο γνωστός κομμωτής μάλιστα δημοσιοποίησε μία ανάρτηση, στους διαδικτυακούς του φίλους, στο Instagram, μαζί με την Modern Cinderella!

