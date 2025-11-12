Τρύφωνας Σαμαράς: «Έπαθα σηψαιμία. Πάνω από όλα η υγεία»

Το πρόβλημα υγείας που τον...ταρακούνησε

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Τρύφωνας Σαμαράς στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη, όπου μίλησε για τη ζωή του σήμερα, την τηλεόραση και, κυρίως, για την περιπέτεια με την υγεία του που τον έκανε να αλλάξει προτεραιότητες.

«Πέρσι, αυτή την εποχή, αντιμετώπισα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας», αποκάλυψε ο γνωστός κομμωτής στο Breakfast@star. «Μόλις ένιωσα τους έντονους πόνους, επικοινώνησα αμέσως με τη γιατρό μου. Εκείνη την ημέρα ταξίδευα για τον Καναδά, αλλά ειδοποίησα ότι δε θα φύγω και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο για εγχείρηση. Αν είχα επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρές συνέπειες, μπορεί και να μη ζούσα. Παθαίνεις σηψαιμία».

 

Η σοβαρή αυτή εμπειρία τον έκανε να αναθεωρήσει τη ζωή του και να βάλει την υγεία πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα: «Έχω φτάσει σε ένα σημείο που η υγεία μου είναι πάνω από τη δουλειά και τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Δε θεωρώ ότι είμαι τόσο σημαντικός για να ρισκάρω τη ζωή μου».

Τρύφωνας Σαμαράς: «Αν έμπαινα στο αεροπλάνο, δε θα έφτανα ποτέ»

«Είχε περισφιγμένη βουβωνοκήλη με περιεχόμενο έντερο. Είναι υπερεπείγουσα κατάσταση, θέλει χειρουργείο εντός 4-6 ωρών. Αν δε γίνει αυτό, η περίσφιξη προκαλεί στραγγαλισμό του εντέρου, περιτονίτιδα και σήψη», είχε εξηγήσει η γενική χειρουργός, Θάλεια Πετροπούλου, μιλώντας για τους έντονους πόνους που είχε στην οιλιακή χώρα ο κομμωτής.

Τα επόμενα βήματα και η τηλεόραση

Ο Τρύφωνας μίλησε επίσης για την τηλεόραση, στην οποία παραδέχεται ότι του λείπει: «Όταν μπεις σε αυτό το τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, θα ήταν ψέματα να πεις ότι δε σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί, αλλά χρειάζεται να ταιριάζεις και με τους συνεργάτες σου».

Το πρόβλημα υγείας και η αλλαγή στάσης ζωής

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προτάσεις που δέχεται για μελλοντικά projects: «Έχω μιλήσει για κάποιες προτάσεις, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αν εμφανιστεί κάτι που μου ταιριάζει, γιατί όχι;».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως αν επιστρέψει το J2US θα ήταν θετικός στο να έπαιρνε ξανά μέρος στο μουσικό show.

Σχετικά με τις σχέσεις του με τον Νίκο Κοκλώνη, ήταν σαφής: «Πάντα είχαμε καταπληκτικές σχέσεις, και παρά τις προσπάθειες κάποιων να μας χωρίσουν, συνεχίζουμε να είμαστε πολύ καλά».

 


Ο ίδιος έκανε χιούμορ μιλώντας για τις συμβουλές της μητέρας του: «Μου έλεγε πάντα «Και ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ένας κομμωτής είσαι». Και δε με πείραζε καθόλου, γιατί βλέπω πολλούς που κυνηγούν τη δόξα και μετά παραπονιούνται».


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

