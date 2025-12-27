BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών

BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 25.12.25, 10:59
BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
Το νέο Κέντρο Αριστείας Ανακύκλωσης Κυψελών Μπαταριών (Cell Recycling Competence Center - CRCC) στο Salching της Κάτω Βαυαρίας εγκαινιάστηκε επισήμως, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της καινοτόμου άμεσης ανακύκλωσης - κοινό project του BMW Group και της Encory GmbH. Για την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Κέντρου, το BMW Group και η Encory συνεργάζονται με εταίρους από την ευρύτερη περιοχή.

Η μέθοδος άμεσης ανακύκλωσης επιτρέπει τη μηχανική αποσυναρμολόγηση υπολειμμάτων από την παραγωγή κυψελών μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων και ολόκληρων κυψελών. Οι πρώτες ύλες δεν επιστρέφουν πλήρως στην αρχική τους κατάσταση, αλλά τροφοδοτούνται «απευθείας» στον κύκλο παραγωγής κυψελών. Η συγκεκριμένη μέθοδος, που αναπτύχθηκε από ειδικούς του BMW Group, καταργεί την παραδοσιακή, ενεργοβόρα χημική ή θερμική επεξεργασία που απαιτούνταν στο παρελθόν.

Στο νέο CRCC, η άμεση ανακύκλωση θα επεκταθεί σταδιακά, ώστε, όταν το κέντρο φτάσει σε πλήρη δυναμικότητα, ο ετήσιος όγκος ανακυκλωμένου υλικού κυψελών μπαταριών να ανέρχεται σε δεκάδες τόνους. Στο μέλλον, οι πρώτες ύλες που ανακτώνται θα επαναχρησιμοποιούνται απευθείας στην πιλοτική παραγωγή κυψελών μπαταριών στο Κέντρο Αριστείας Παραγωγής Κυψελών (Cell Manufacturing Competence Center - CMCC) της εταιρείας στο Parsdorf.

 

BMW
 |
BMW GROUP
 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
