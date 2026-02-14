Skoda Kamiq: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το αποκτήσεις

Αξιοπιστία, τεχνολογία τώρα με 130 ευρώ τον μήνα και όφελος 2.000 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 10:44 Χρηστίδου: «Όταν έχεις αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»
14.02.26 , 10:43 «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ στον νέο χώρο ΦΙΑΤ
14.02.26 , 09:48 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
14.02.26 , 09:48 Αγίου Βαλεντίνου: Πέντε ερωτικά τραγούδια αφιερωμένα σε εκείνον
14.02.26 , 09:18 Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα πριν φύγουν
14.02.26 , 09:05 Skoda Kamiq: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το αποκτήσεις
14.02.26 , 09:03 Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Άγιο Βαλεντίνο
14.02.26 , 08:42 4+1 κορυφαίοι ρομαντικοί χειμερινοί προορισμοί για ζευγάρια
14.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Φεβρουαρίου
14.02.26 , 00:11 Βίντεο από την έφοδο της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»
13.02.26 , 23:59 Ελληνικός Τελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν
13.02.26 , 23:57 Πιερία: «Κάηκε ζωντανός ο 48χρονος», σύμφωνα με την ιατροδικαστική
13.02.26 , 23:42 Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός
13.02.26 , 23:25 Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
13.02.26 , 23:17 Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν - Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Kamiq: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το αποκτήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Skoda Kamiq είναι διαθέσιμο με ισχυρή εμπορική πρόταση: από 130€ τον μήνα, ενώ για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων προσφέρεται και όφελος 2.000 ευρώ Το όφελος αναφέρεται σε προωθητική ενέργεια και σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με ισχύ έως και 31/3. Παράλληλα, το Kamiq ενισχύει την πρότασή του και σε επίπεδο διαθέσιμων εκδόσεων, με τη Selection Plus να ξεχωρίζει ως βασικό εμπορικό πλεονέκτημα, προσφέροντας αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό που ενισχύει ουσιαστικά την αξία για τον πελάτη.Μια πρόταση με ξεκάθαρο εμπορικό αποτύπωμα, που συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος, πλούσιο εξοπλισμό και ουσιαστικά προνόμια σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατηγορία.

Το compact SUV Skoda Kamiq με έμφαση στην άνεση και την ευρυχωρία, ξεχωρίζει για τους άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την αξιοπιστία και τεχνογνωσία της μάρκας, καθώς και τις πρακτικές Simply Clever λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη. Επιπλέον, διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου..Όλα τα Kamiq συνοδεύονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο2 που περιλαμβάνει 4 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια service και 3 χρόνια ασφάλεια, ενισχύοντας την αξία και το χαμηλό κόστος χρήσης. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA KAMIQ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top