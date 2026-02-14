Skoda Kamiq: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το αποκτήσεις

Το Skoda Kamiq είναι διαθέσιμο με ισχυρή εμπορική πρόταση: από 130€ τον μήνα, ενώ για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων προσφέρεται και όφελος 2.000 ευρώ Το όφελος αναφέρεται σε προωθητική ενέργεια και σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με ισχύ έως και 31/3. Παράλληλα, το Kamiq ενισχύει την πρότασή του και σε επίπεδο διαθέσιμων εκδόσεων, με τη Selection Plus να ξεχωρίζει ως βασικό εμπορικό πλεονέκτημα, προσφέροντας αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό που ενισχύει ουσιαστικά την αξία για τον πελάτη.Μια πρόταση με ξεκάθαρο εμπορικό αποτύπωμα, που συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος, πλούσιο εξοπλισμό και ουσιαστικά προνόμια σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατηγορία.

Το compact SUV Skoda Kamiq με έμφαση στην άνεση και την ευρυχωρία, ξεχωρίζει για τους άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την αξιοπιστία και τεχνογνωσία της μάρκας, καθώς και τις πρακτικές Simply Clever λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη. Επιπλέον, διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου..Όλα τα Kamiq συνοδεύονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο2 που περιλαμβάνει 4 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια service και 3 χρόνια ασφάλεια, ενισχύοντας την αξία και το χαμηλό κόστος χρήσης.